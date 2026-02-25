Συζήτηση επί της αγωνιστικής εικόνας και της αδυναμίας εξασφάλισης αποτελεσμάτων είχε ο Ρούμπεν Ρέγες με τους ποδοσφαιριστές του Άρη.

Από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου, τα… group therapy είναι διαδοχικά στον Άρη αλλά πλην συγκεκριμένων εκλάμψεων δεν έχουν οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα. Η φετινή σεζόν κυλά προβληματικά για τους «κίτρινους» και πλούσια σε αλλαγές με τελευταία την απομάκρυνση του Μανόλο Χιμένεθ και την πρόσληψη του Μιχάλη Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία. Η παρουσίαση του Έλληνα τεχνικού έγινε στη χθεσινή (24/2) προπόνηση, προηγήθηκε όμως η συζήτηση του Ρούμπεν Ρέγες με τους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια της ομάδας.

Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής έχει το δικό του μέρος ευθυνών για το αγωνιστικό δημιούργημα και το επίπεδο αναποτελεσματικότητάς του. Από το ξεκίνημα της σεζόν ήταν τουλάχιστον η 3η φορά που επιδίωξε τη συνάντηση με τους παίκτες για μια συζήτηση εντός των αποδυτηρίων στην οποία στάθηκε στις ευθύνες των τελευταίων και στην υποχρέωσή του να δείξουν επαγγελματισμό και υπευθυνότητα προς όφελος ανατροπής της αρνητικής κατάστασης. Είχαν προηγηθεί τετ α τετ του Ρέγες με συγκεκριμένους παίκτες οι οποίοι επρόκειτο να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην ομάδα, τούτο όμως δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη.