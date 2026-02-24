Σε μία συγκινητική κίνηση προχώρησε η ΑΕΛ Novibet καθώς ξενάγησε στο AEL FC Arena τον μικρό Γιαννάκη και του έδωσε και μία εμφάνιση της ομάδας.

Μία πολύ όμορφη ενέργεια έκανε η ΑΕΛ Novibet καθώς πριν το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, ξενάγησε στο γήπεδο της την AEL FC Arena τον μικρό Γιάννακη, ο οποίος φορούσε φόρμα του Δικεφάλου και ήταν επίτιμος καλεσμένος των Θεσσαλών για το παιχνίδι.

Οι άνθρωποι της ομάδας και ο πρόεδρος της, Αχιλλέας Νταβέλης έδειξαν στον μικρό οπαδό του ΠΑΟΚ κάθε γωνιά του γηπέδου της ομάδας, δίνοντας του στο τέλος ως δώρο και μία φανέλα του κλαμπ με το όνομά του και τον αριθμό «11».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε ένα ξεχωριστό απόγευμα στο AEL FC Arena, ο μικρός Γιαννάκης ήταν ο επίτιμος καλεσμένος της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (22/2/26). Η οικογένεια του μικρού Γιάννη Παπαστεφανάκη, η μητέρα του κα Ελένη, ο πατέρας του κ. Κωνσταντίνος και ο αδελφός του Ευθύμιος, φιλοξενήθηκαν σε κεντρική σουίτα του γηπέδου, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής στήριξης από την ΠΑΕ.

Ο Γιαννάκης, που με τη δύναμη και το χαμόγελό του αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους, είχε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά την ατμόσφαιρα ενός μεγάλου αγώνα της αγαπημένης του ομάδας. Λίγες ώρες πριν τη σέντρα, οι οπαδοί της ΑΕΛ και η ομάδα του «ΑΕΛικού καφενείου», με επικεφαλής τον κ. Μαρίνο Βλαχόπουλο διοργάνωσαν συνεστίαση προς τιμήν της οικογένειας, ενώ ακολούθησε και ξενάγηση στο γήπεδο συνοδεία του υπευθύνου Μarketing κ. Αποστόλη Νταϊλιάνη. Σε ένα κλίμα ζεστό και οικογενειακό, ο μικρός Γιαννάκης γνώρισε από κοντά ανθρώπους που αποδεικνύουν έμπρακτα τι σημαίνει «βυσσινί» αλληλεγγύη.

Η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, όταν ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet κ. Αχιλλέας Νταβέλης προσέφερε στον Γιαννάκη μια συλλεκτική φανέλα της ομάδας. Στην πλάτη αναγραφόταν το όνομα «Γιάννης», ενώ έφερε συμβολικά τον αριθμό 11, έναν αριθμό που παραπέμπει στην ημερομηνία γέννησής του. Ο μικρός φίλος του ΠΑΟΚ φωτογραφήθηκε χαμογελαστός με τη φανέλα της ΑΕΛ Novibet στα χέρια, σε ένα στιγμιότυπο που αποτυπώνει τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει, να στηρίζει και να χαρίζει ελπίδα».