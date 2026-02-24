Μπέος σε οπαδούς της ΑΕΚ: «Τους καλωσορίζω και να σεβαστούν τη φιλοξενία μας»

Ο Αχιλλέας Μπέος έκανε ανάρτηση στα social media ενόψει του αγώνα του Βόλου κόντρα στην ΑΕΚ και το καλωσόρισμα των οπαδών της Ένωσης.

Ο Δήμαρχος του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, έκανε ανάρτηση στα social media ενόψει του αγώνα του Βόλου κόντρα στην ΑΕΚ για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Η αφορμή ήταν το καλωσόρισμά του προς τους οπαδούς της Ένωσης οι οποίοι θα βρεθούν στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού για να στηρίξουν την ομάδα τους, η οποία είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Αναλυτικά:

«Ως δήμαρχος Βόλου και με αφορμή τον κυριακάτικο αγώνα Βόλος – ΑΕΚ θα ήθελα να καλωσορίσω τους φιλάθλους της ΑΕΚ στην όμορφη και φιλόξενη πόλη του Βόλου και να τους προτρέψω κατά την επίσκεψή τους να σεβαστούν τη φιλοξενία μας και να απολαύσουν έναν όμορφο αγώνα».