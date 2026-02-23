Ο ΠΑΟΚ απέκτησε ακόμη έναν «πονοκέφαλο», με τον Γίρι Παβλένκα να τραυματίζεται ξανά και δύσκολα θα είναι διαθέσιμος ενόψει της ρεβάνς με τη Θέλτα.

Ο αγώνας στη Λάρισα δεν άφησε μόνο βαθμολογικές απώλειες για τον ΠΑΟΚ, αλλά πρόσθεσε και έναν ακόμη «πονοκέφαλο» στο ήδη επιβαρυμένο ιατρικό δελτίο της ομάδας.

Ο Γίρι Παβλένκα δεν μπόρεσε να συνεχίσει μετά το χτύπημα στα πλευρά στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και αντικαταστάθηκε, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας δέχθηκε δυνατό μαρκάρισμα σε διεκδίκηση της μπάλας, με το χτύπημα να εντοπίζεται στην περιοχή των πλευρών. Από την πρώτη στιγμή κρίθηκε προτιμότερο να μην ρισκάρει τη συνέχιση της συμμετοχής του, με τον Αντώνη Τσιφτσή να περνά κάτω από τα δοκάρια στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους.

Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι καθησυχαστικές, καθώς δεν προκύπτουν ενδείξεις για σοβαρή οστική βλάβη, πέραν της κάκωσης, ωστόσο ο έμπειρος γκολκίπερ υποβλήθηκε σε εξετάσεις μετά την επιστροφή της αποστολής στη Θεσσαλονίκη ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάστασή του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Παβλένκα δεν πρέπει να υπολογίζεται για τον επαναληπτικό της Πέμπτης απέναντι στη Θέλτα για το Europa League, με τον Τσιφτσή να ετοιμάζεται να καλύψει εκ νέου τη θέση του βασικού.