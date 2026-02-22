Γκεοργκίεφ: «Η απόδοση μας άγγιξε το τέλειο, αισθάνομαι καταπληκτικά σε οποιαδήποτε θέση»

Οι δηλώσεις του Μάρτιν Γκεοργκίεφ στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ευρεία νίκη της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού.

Η ΑΕΚ ήταν εξαιρετική κόντρα στο Λεβαδειακό, τον οποίο υπέταξε στη Νέα Φιλαδέλφεια με 4-0. Ο Γκεοργκίεφ έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός με τον Δικέφαλο στο στήθος και έκανε εξαιρετική εμφάνιση.

Ο Βούλγαρος αμυντικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και αναφέρθηκε τόσο στο ντεμπούτο του ως βασικός, όσο και στη θέση του δεξιού μπακ, αν και η φυσική του θέση είναι στόπερ.

Οι δηλώσεις του Μάρτιν Γκεοργκίεφ

Για το ματς: «Να συγχαρώ την ομάδα και τους συμπαίκτες μου για την απόδοσης μας. Άγγιξε το τέλειο σε σχέση με αυτά που μας είχε ζητήσει προπονητής».

Για το πως ένιωσε στο ντεμπούτο του ως βασικός: «Αισθάνθηκα καταπληκτικά, είπα και πριν ότι προσαρμόζομαι πολύ γρήγορα, όλα τα παιδιά με κάνουν να νιώθω άνετα συνολικά, μπορώ να πω ότι πήγαμε πολύ καλά και ένιωσα καλά με αυτή τη χημεία που υπάρχει».

Για το ότι έπαιξε δεξί μπακ: «Η αλήθεια είναι ότι όσο είμαι στο γήπεδο νιώθω καλά. Σε οποιδήποτε θέση κι αν παίξω αισθάνομαι καταπληκτικά και θέλω να βοηθάω την ομάδα».