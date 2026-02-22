Μουκουντί: «Θέλουμε να συγκεντρωθούμε στον εαυτό μας»

Οι δηλώσεις του Άρολντ Μουκουντί στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ευρεία νίκη της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε του Λεβαδειακού στη Νέα Φιλαδέλφεια με 4-0. Ο Άρολντ Μουκουντί άνοιξε το δρόμο για το τρίποντο, καθώς από δική του νίκη ήρθε το πρώτο γκολ.

Ο εκ των αρχηγών της Ένωσης μίλησε στην Cosmote TV και αναφέρθηκε τόσο στο ματς, όσο και στο πρώτο του τέρμα στην τρέχουσα σεζόν.

Οι δηλώσεις του Άρολντ Μουκουντί

«Έχουμε δουλέψει αρκετά, προετοιμάσαμε καλά το παιχνίδι, ξέραμε πως θα λειτουργήσουμε, μέχρι την τελευταία ημέρα ο προπονητής μας έδωσε τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουμε και έτσι βγήκε το παιχνίδι πολύ καλά για εμάς.

Είμαι χαρούμενος που σκόραρα αλλά περισσότερο για τη νίκη της ομάδας. Ήταν μια σημαντική νίκη απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο και είμαστε όλοι χαρούμενοι.

Τώρα πρέπει να κάνουμε το ίδιο και την επόμενη εβδομάδα. Θέλουμε να συγκεντρωθούμε στον εαυτό μας, κοιτάμε κάθε ματς χωριστά, βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι κι στο τέλος θα δούμε».