Παντελίδης: «Εκμεταλλευτήκαμε την κούραση του ΠΑΟΚ και θα μπορούσαμε να πάρουμε το ματς»

Ο τεχνικός της ΑΕΛ Novibet, Σάββας Παντελίδης στάθηκε στην κούραση των παικτών του ΠΑΟΚ λέγοντας πως η ομάδα του θα μπορούσε να πάρει τη νίκη.

Η ΑΕΛ Novibet μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό κατάφερε να πάρει βαθμό και απέναντι στον ΠΑΟΚ (1-1) στην AEL FC Novibet Arena και μάλιστα και αυτή την φορά θα μπορούσε να πάρει και τη νίκη. Μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός των «βυσσινί», Σάββας Παντελίδης μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής:

Για το φινάλε θρίλερ: «Όταν έχεις συνεχόμενα μεγάλα παιχνίδια, ότι πάρουμε είναι κέρδος για την ομάδα μας. Δεν αδικείται κάποιος από το αποτέλεσμα. Εκμεταλλευτήκαμε στο τέλος την κούραση του ΠΑΟΚ και θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει το ματς. Άνοιξε το ματς στην επανάληψη με τις απουσίες και την κούραση του ΠΑΟΚ. Συνεχίζουμε ταπεινά τη δουλειά».

Για τις αντιδράσεις του και την ψυχραιμία της ΑΕΛ: «Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήθελα να είμαι ήρεμος για να διαβάσω το παιχνίδι. Στο τελευταίο με τον Πανσερραϊκό ήμουν νευρικός οπότε το άλλαξα».

Για τις νέες μεταγραφές και τον Κακουτά: «Τα έχω δει αυτά από την πρώτη μέρα που ήρθε. Ζήτημα να γίνει «ένα» με την ομάδα. Να γίνουμε εμείς και να μην στεκόμαστε στην εξαιρετική του ποιότητα. Ένα παιδί που θέλει να βοηθήσει».