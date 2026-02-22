Κόντης: «Θέλω να ξεχάσω γρήγορα το παιχνίδι, έχουμε μείνει στην πρόκριση στον τελικό»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην κάμερα της Cosmote TV μετά την εντός έδρας ήττα του ΟΦΗ από τον Παναθηναϊκό, με 2-0.

Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς ηττήθηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο με 2-0. Ο προπονητής των Κρητικών, Χρήστος Κόντης, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και ήταν... καυστικός για την εικόνα της ομάδας του, τονίζοντας πως έχει «μείνει» στην πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ο οποίος βέβαια αργεί ακόμα (25/4).

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Είναι ένα παιχνίδι που θέλω να ξεχάσω πολύ γρήγορα. Ημασταν κατώτεροι του αναμενόμενου. Κάναμε μέτρια εμφάνιση, με πολλά ατομικά λάθη, δεν είχαμε καθαρές επιλογές σε ένα ματς που ήταν εύκολο για να παίξουμε και να κάνουμε πράγματα.

Καθοριστική ήταν η στιγμή του Νους στο 16′, θα μπορούσαμε να ισοφαρίσουμε και να διεκδικήσουμε κάτι. Στο τέλος φάγαμε και δεύτερο γκολ, δεχθήκαμε και κόκκινη κάρτα. Δεν πήγε τίποτα καλά στο παιχνίδι. Η ευθύνη είναι δική μου και των παικτών. Μετά την πρόκριση στον τελικό δεν έχουμε αλλάξει την εικόνα μας, έχουμε μείνει εκεί.

Το έχω ξαναπεί πως ο τελικός είναι στις 25 Απριλίου και μέχρι τότε έχουμε κι άλλα ματς για να μπούμε στο 5-8. Αν παίζουμε έτσι αυτά τα παιχνίδια, πραγματικά δεν θα κάνουμε τίποτα. Εχω πολλά παράπονα από τις μεταβιβάσεις.

Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μία επαγγελματική ομάδα το 2026 και οι παίκτες μας που έχουν δείξει τρομερή αυτοπεποίθηση και έχουν δείξει πολλά πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις υπερήφανος, να μη μπορούν να κάνουν απλές πάσες! Αυτό με προβληματίζει και έχει να κάνει με το καθαρό μυαλό. Από το ματς με την ΑΕΛ Novibet θα πρέπει να δείξουμε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο».