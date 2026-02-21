Στην αποστολή της ΑΕΛ Novibet για το μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκε ο Γκαέλ Κακουτά, εκτός έμειναν οι Σουρλής, Παντελάκης.

Μετά την μεγάλη ισοπαλία που πήρε στην Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό, η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται την Κυριακή για την 22η αγωνιστική τον ΠΑΟΚ (18:00) σε ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη ολοκλήρωσε την προετοιμασία της και στην συνέχεια έγινε γνωστή και η αποστολή.

Σε αυτή συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά το μεγάλο απόκτημα του Ιανουαρίου, Γκαέλ Κακουτά, ενώ εκτός έμειναν ο τραυματίας Σουρλής και ο τιμωρημένος Παντελάκης.

Αναλυτικά οι «βυσσινί» αναφέρουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τα εξής: «Ολοκληρώθηκε το πρωϊ του Σαββάτου (21/02) η προετοιμασία της ΑΕL Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο ΑΕL FC Arena για την 22η Αγωνιστική της Stoiximan Super League(22/02,18:00).

Οι 22 παίκτες που επέλεξε ο κ. Σάββας Παντελίδης είναι οι: Αναγνωστόπουλος, Μελίσσας, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς Φερίγκρα, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σίστο, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Ενγκόι, Κακουτά».