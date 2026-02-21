ΑΕΛ Novibet: Με Κακουτά η αποστολή των «βυσσινί» για το ματς με ΠΑΟΚ
Μετά την μεγάλη ισοπαλία που πήρε στην Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό, η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται την Κυριακή για την 22η αγωνιστική τον ΠΑΟΚ (18:00) σε ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη ολοκλήρωσε την προετοιμασία της και στην συνέχεια έγινε γνωστή και η αποστολή.
Σε αυτή συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά το μεγάλο απόκτημα του Ιανουαρίου, Γκαέλ Κακουτά, ενώ εκτός έμειναν ο τραυματίας Σουρλής και ο τιμωρημένος Παντελάκης.
Αναλυτικά οι «βυσσινί» αναφέρουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τα εξής: «Ολοκληρώθηκε το πρωϊ του Σαββάτου (21/02) η προετοιμασία της ΑΕL Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο ΑΕL FC Arena για την 22η Αγωνιστική της Stoiximan Super League(22/02,18:00).
Οι 22 παίκτες που επέλεξε ο κ. Σάββας Παντελίδης είναι οι: Αναγνωστόπουλος, Μελίσσας, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς Φερίγκρα, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σίστο, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Ενγκόι, Κακουτά».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.