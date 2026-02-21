Τζούρισιτς: «Οι δυνατοί χαρακτήρες να βγούν στην επιφάνεια και να αλλάξουν την κατάσταση»

Τα λόγια του Φίλιπ Τζούρισιτς για τον κρίσιμο αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Φίλιπ Τζούρισιτς μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV πριν από τον αγώνα του «τριφυλλιού» με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο της Κρήτης την Κυριακή (22/02-16:00) για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οι δηλώσεις αυτές θα προβληθούν στην pre game εκπομπή του συνδρομητικού καναλιού.

Ο Σέρβος εξτρέμ ανέφερε πως είδε βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα ματς σ' αυτό με την Πλζεν και ότι αυτή θα βοηθήσει στο πνευματικό κομμάτι για τον αγώνα με τους Κρητικούς. Πρόσθεσε πως όλοι γνωρίζουν ότι η ομάδα βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση και γι' αυτό πρέπει οι δυνατοί χαρακτήρες να βγούν στην επιφάνεια και να την αλλάξουν.

Ο Τζούρισιτς μίλησε ακόμη με τα καλύτερα λόγια για τον Κόντη ενώ εξήγησε πως οι «πράσινοι» θα ξεκινήσουν από θέση ισχύος στο παιχνίδι αυτό, επειδή είναι ο Παναθηναϊκός κι αυτό είναι κάτι που εκείνος και οι συμπαίκτες του πρέπει να σκέφτονται περισσότερο.

Τέλος, συμπλήρωσε πως ο βασικός λόγος της διαφοράς απόδοσης του «τριφυλλιού» μεταξύ των δύο διοργανώσεων είναι η πίεση που υπάρχει όταν παίζει με μία πιο αδύναμη ομάδα διευκρινίζοντας πως δεν παίζει ρόλο το κίνητρο, αλλα το πνευματικό... άλμα που δεν κάνουν οι παίκτες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φίλιπ Τζούρισιτς

-Έχετε καλύτερη ψυχολογία λόγω της εμφάνισης κυρίως και όχι του αποτελέσματος στην αναμέτρηση με την Βικτόρια Πλζεν. Θεωρείς πως αυτό θα σας βοηθήσει ενόψει του πολύ σημαντικού αγώνα με τον ΟΦΗ;

«Nαι, πρώτα απ’ όλα η εικόνα της ομάδας ήταν πολύ καλύτερη συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια. Σίγουρα θα βοηθήσει στο πνευματικό κομμάτι του αγώνα. Γνωρίζουμε πως είμαστε σε δύσκολη κατάσταση και όλοι έχουν επίγνωση επ’ αυτού, αλλά σε δύσκολες στιγμές οι δυνατοί χαρακτήρες πρέπει να βγουν στην επιφάνεια και ν’ αλλάξουν την κατάσταση. Δεν είναι εύκολο σίγουρα, αλλά κόντρα στον ΟΦΗ ξέρουμε πόσο σημαντικό παιχνίδι είναι για εμάς και πως οι τρεις επόμενες αγώνες στο πρωτάθλημα είναι κρίσιμοι».

-Aντιμετωπίζετε τον ΟΦΗ στην Κρήτη, που έχει προπονητή τον Χρήστο Κόντη, τον οποίο γνωρίζετε και σας γνωρίζει. Τι είναι αυτό που πιστεύεις πως πρέπει να κάνετε σ’ αυτή την αναμέτρηση;

«Ναι γνωρίζουμε τον Χρήστο, είναι ένας καλός προπονητής που πέρασε αρκετές στιγμές εδώ. Κερδίσαμε μαζί ένα τρόπαιο, οπότε έχουμε όλοι ωραίες αναμνήσεις. Δεν θα αλλάξουμε όμως τρόπο σκέψης… Εμείς είμαστε ο Παναθηναϊκός και αυτοί είναι ο ΟΦΗ, οπότε δεν πρέπει να σκεφτόμαστε πως θ’ αγωνιστούν απέναντι μας.

Βεβαίως θα τους αναλύσουμε, θα τσεκάρουμε τι κάνουν γιατί τα πάνε σπουδαία πρόσφατα, όμως πιστεύω πως η νοοτροπία μας θα πρέπει να είναι πως εμείς θα οδηγήσουμε το παιχνίδι, εμείς θα είμαστε σε θέση ισχύος, γιατί είμαστε ο Παναθηναϊκός. Είναι κάτι που θα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω, γιατί χθες (σ.σ. την Πέμπτη) απέναντι στην Πλζεν όταν δεχθήκαμε πίεση, δείξαμε πως μπορούμε να παίξουμε και μπορούμε να το κάνουμε ακόμη καλύτερα. Οπότε πιστεύω πως είναι κάτι που βρίσκεται στο κεφάλι μας».

-Kατά γενική ομολογία ο Παναθηναϊκός έχει διαφορετικό πρόσωπο στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Ποια είναι η δική σου εξήγηση γι’ αυτό, μιας και είσαι πλέον στην ομάδα πάρα πολλά χρόνια και θεωρείσαι από τους παλιότερους πλέον ποδοσφαιριστές;

«Δεν ξέρω, ειλικρινά νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι η πίεση. Είναι διαφορετικά τα παιχνίδια απέναντι σε ομάδες που θέλουν να σε ανταγωνιστούν και είναι διαφορετικό ν’ αντιμετωπίζεις μια ομάδα που μόνο αμύνεται, με δέκα παίκτες πίσω από τη μπάλα. Η πίεση είναι διαφορετική η αίσθηση είναι διαφορετική και νομίζω πως το διαχειριστήκαμε πολύ άσχημα.

Όμως δουλεύουμε κάθε μέρα και προσπαθούμε μέσω των προπονήσεων να βρούμε τις λύσεις όταν αντιμετωπίζουμε συμπαγείς άμυνες. Ξέρω πως η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά δε μπορώ να πω ότι η διαφορά έχει να κάνει όπως πολύ κόσμος πιστεύει, με το κίνητρο. Δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό γιατί ξέρω τα παιδιά και γνωρίζω πως έχουν κίνητρο και παλεύουν, απλά πνευματικά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το… άλμα».