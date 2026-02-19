Τσέφεριν: «Επιτυχημένος ο Γκαγκάτσης, χαίρομαι που έχει μειωθεί η γκρίνια για τη διαιτησία»

Όσα είπε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν για τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος πριν μπει στην Τούμπα κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ. Νωρίτερα είχε γευματίσει με τον Μάκη Γκαγκάτση.

Στις δηλώσεις του στον ANT1 μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον πρόεδρο της ΕΠΟ, ενώ τόνισε πως χαίρεται που έχει μειωθεί η γκρίνια για τη διαιτησία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσέφεριν στον ANT1:

Για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Βρισκόμαστε έσω για να τιμήσουμε τη μνήμη τους. Ήταν ένα τραγικό γεγονός για το οποίο πενθεί ολόκληρο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική οικογένεια τίμησε τη μνήμη τους»

Για το ελληνικό ποδόσφαιρο: «Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές ομάδες έχουν και πάλι να επιδείξουν σημαντικές επιτυχίες και μακάρι να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε καλό δρόμο και χαίρομαι που έχει μειωθεί η μεγάλη γκρίνια για τη διαιτησία».

Για τον Μάκη Γκαγκάτση: «Ο Μάκης δεν είναι μόνο ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος πρόεδρος ομοσπονδίας με τον οποίο έχουμε πολύ καλή συνεργασία αλλά και ένας πραγματικός φίλος. Είναι ένας από τους λόγους που η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα συνεδριάσει στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο τιμώντας και τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας».