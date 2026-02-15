Βαρύ το κλίμα στη Λεωφόρο, η αντίδραση των παικτών του Παναθηναϊκού με τη λήξη του αγώνα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

Η κατάσταση στον Παναθηναϊκό είναι πολύ άσχημη. Η πορεία στο πρωτάθλημα είναι κάκιστη, ήρθε ο αποκλεισμός στο Κύπελλο και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet, η ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο ήταν αρνητική.

Το τελικό αποτέλεσμα προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους οπαδούς που αποδοκίμασαν. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν έφυγαν για τα αποδυτήρια με τη λήξη, αλλά στάθηκαν μπροστά στους οπαδούς που φώναζαν συνθήματα εναντίον τους.

Υπήρξε επίσης ένταση ανάμεσα στον Λαφόν και μέλη των Λαρισαίων, αλλά ο Μπενίτεθ έτρεξε στον Ιβοριανό γκολκίπερ για να δώσει ένα τέλος.

Δείτε φωτορεπορτάζ