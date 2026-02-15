Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet 1-1: Η σιωπηρή απολογία των παικτών
Η κατάσταση στον Παναθηναϊκό είναι πολύ άσχημη. Η πορεία στο πρωτάθλημα είναι κάκιστη, ήρθε ο αποκλεισμός στο Κύπελλο και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet, η ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο ήταν αρνητική.
Το τελικό αποτέλεσμα προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους οπαδούς που αποδοκίμασαν. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν έφυγαν για τα αποδυτήρια με τη λήξη, αλλά στάθηκαν μπροστά στους οπαδούς που φώναζαν συνθήματα εναντίον τους.
Υπήρξε επίσης ένταση ανάμεσα στον Λαφόν και μέλη των Λαρισαίων, αλλά ο Μπενίτεθ έτρεξε στον Ιβοριανό γκολκίπερ για να δώσει ένα τέλος.
Δείτε φωτορεπορτάζ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.