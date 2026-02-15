Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet: Αποδοκιμάστηκαν οι «πράσινοι» στο ημίχρονο (vid)
Με συνθήματα όπως «είναι βαριά του ΠΑΟ η φανέλα...», ο κόσμος του Παναθηναϊκού αποδοκίμασε τους παίκτες της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ με το που τελείωσε το ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet. Ένα ακόμα τραγικό ημίχρονο για τους «πράσινους» καθώς στο διάστημα αυτό δεν δημιούργησαν ούτε μία φάση, μια ευκαιρία.
Μια εικόνα που σίγουρα δεν άρεσε στον κόσμο που με το που τελείωσε το ημίχρονο άρχισε δυνατά να αποδοκιμάζει. Αξίζει να αναφερθεί πως αποδοκιμασίες ακούστηκαν και κατά την διάρκεια του ημιχρόνου, όταν κάποιοι παίκτες του «τριφυλλιού» έκαναν ατομικά λάθη. Πρώτη φορά ακούστηκε σε λάθος κοντρόλ του Σφιντέρσκι, αλλά και σε λάθη του Μπακασέτα.
