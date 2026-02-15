Λουτσέσκου: «Περήφανος για τους παίκτες, δεν τα παρατάνε ποτέ»

Οι δηλώσεις του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει σε ένα ακόμα ντέρμπι. Έχασε πέναλτι, είχε ορισμένες καλές στιγμές με Οζντόεφ, Καμαρά, ενώ και η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια και το ματς έμεινε στο 0-0.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το ματς δήλωσε περήφανος για τους παίκτες του. Η ομάδα του βγάζει πολλά προβλήματα τραυματισμών, παίζει χωρίς τους Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ, Πέλκα, Ιβανούσετς, ενώ στη διάρκεια του ντέρμπι έχασε και τον κομβικό Μεϊτέ, ωστόσο, παλεύει κι αυτό ικανοποίησε τον τεχνικό του ΠΑΟΚ:

Αναλυτικά όσα είπε: Για την ισοπαλία του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε πολλά ντέρμπι τις τελευταίες μέρες. Ο Μεϊτέ εδώ και καιρό κουβαλούσε ένα πρόβλημα και δεν ήταν 100% έτοιμος. Παίζουμε απέναντι σε αντιπάλους που είναι πιο φρέσκοι με ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, παλεύουν συνέχεια και δεν τα παρατάνε ποτέ».

Για την κούραση του ΠΑΟΚ: «Βλέπουμε μία ομάδα επιβαρυμένη όπως είναι ο ΠΑΟΚ και μία πιο φρέσκια όπως είναι η ΑΕΚ. Η φάση του πέναλτι μπορεί να κρίνει την αυτοπεποίθηση. Αυτά τα παιχνίδια κρίνονται στη λεπτομέρεια. Θα μπορούμε να σκοράρουμε με τον Καμαρά στο τέλος, το ίδιο και η ΑΕΚ με τον Γιόβιτς. Εκτιμώ πολύ την προσπάθεια της ομάδας με τόσα παιχνίδια στα πόδια λόγω της Ευρώπης».

Για την προσπάθεια των παικτών: «Είμαι περήφανος για την προσπάθεια των παικτών. Είμαστε μια ομάδα με ενδιαφέρουσα ροή στον αγώνα μας. Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς παίκτες ως δεκάρι που δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες».