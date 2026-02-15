Ο Γιακουμάκης είναι ο καθρέφτης της φετινής ταυτότητας του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να εντυπωσιάζει σε Ελλάδα και Ευρώπη, βρίσκοντας σταθερότητα σε άμυνα και επίθεση, με τον Γιώργος Γιακουμάκης να εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς.

Ο ΠΑΟΚ διανύει ίσως την πιο γεμάτη και απαιτητική περίοδο της σεζόν του, αλλά αντί να λυγίζει από τα προβλήματα απουσιών και τα συνεχόμενα ντέρμπι, μοιάζει να δυναμώνει. Η πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας αποτέλεσε το ιδανικό επιστέγασμα μιας διαδρομής που βρίσκει το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου μέσα σε όλους τους στόχους του: ανταγωνιστικό στη Super League, ζωντανό στα νοκ άουτ του Europa League και πλέον ένα βήμα από έναν ακόμη τίτλο.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν εντυπωσιάζει μόνο για την ποιότητα του ποδοσφαίρου του, αλλά κυρίως για την ισορροπία του. Η μεσοεπιθετική γραμμή παράγει φάσεις και γκολ, όμως η πραγματική βάση της φετινής πορείας βρίσκεται στην αμυντική συνέπεια.

Μέσα στο 2026 οι «ασπρόμαυροι» παρουσιάζουν μια ομάδα που δύσκολα δέχεται φάσεις: σε διάστημα περίπου 40 ημερών έδωσαν δέκα παιχνίδια σε τρεις διοργανώσεις, δέχθηκαν μόλις έξι γκολ και κράτησαν ανέπαφη την εστία τους σε επτά αναμετρήσεις. Στοιχεία που εξηγούν γιατί ο ΠΑΟΚ παίρνει αποτελέσματα ακόμη και όταν δεν βρίσκεται στο απόλυτο επιθετικό του βράδυ.

Κι όμως, μέσα σε αυτή τη συνολική λειτουργία υπάρχει ένα πρόσωπο που ξεχωρίζει ολοένα και περισσότερο: ο Γιώργος Γιακουμάκης.

🏆 @Stoiximan #POTM του Ιανουαρίου ο Γιώργος Γιακουμάκης.



Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:



1/ Γ. Γιακουμάκης 53,92%

2/ Μ. Ταρέμι 16,78%

3/ Α. Σαγκάλ 14,47%

4/ Λ. Γιόβιτς 8,66%

5/ Τ. Νους 4,50%

6/ Γ. Κωστή 1,67%#slgr #StoiximanSuperLeague… pic.twitter.com/DAxQp7GD8f — Super League Greece (@Super_League_GR) February 10, 2026

Ο Έλληνας φορ ήρθε το περασμένο καλοκαίρι ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ και χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να προσαρμοστεί. Γνώριζε την ελληνική πραγματικότητα, μπήκε γρήγορα στον ρυθμό της ομάδας και εξελίχθηκε σε σταθερό σημείο αναφοράς στην κορυφή της επίθεσης. Με 15 γκολ και 2 ασίστ σε 29 συμμετοχές (1.745 αγωνιστικά λεπτά), προσφέρει ακριβώς αυτό που ζητά ο Λουτσέσκου από τον επιθετικό του: ένταση χωρίς την μπάλα, στήριγμα στο παιχνίδι, πίεση ψηλά και αποτελεσματικότητα μέσα στην περιοχή.

Η παρουσία του δεν μετριέται μόνο στα τελειώματα. Ο Γιακουμάκης κρατάει μπάλα όταν η ομάδα χρειάζεται ανάσες, ανοίγει χώρους για τους μεσοεπιθετικούς και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς στο transition. Με απλά λόγια, ανεβάζει συνολικά την επιθετική λειτουργία του ΠΑΟΚ.

Οι αριθμοί μέσα στο 2026 είναι αποκαλυπτικοί. Σε δέκα αγώνες μέσα στη χρονιά, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πέτυχε 20 γκολ – μέσο όρο δύο ανά παιχνίδι – με τον Έλληνα επιθετικό να έχει άμεση συμμετοχή στα περισσότερα από αυτά.

Τι έχει κάνει μέσα στο 2026 ο Γιακουμάκης:

10/01/26: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3 | 1 γκολ

18/01/26: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0 | 1 γκολ

22/01/26: ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0 | 1 γκολ, 1 ασίστ

29/01/26: Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2 | 1 γκολ

04/02/26: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1 | 1 γκολ

12/02/26: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 | 1 γκολ

Ο Γιακουμάκης και η ΑΕΚ

Και τώρα έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Το αποψινό ντέρμπι με την ΑΕΚ, μια ομάδα με την οποία ο Γιακουμάκης έχει συνδεθεί στο παρελθόν, προσθέτει μια ιδιαίτερη προσωπική διάσταση σε ένα ήδη κομβικό παιχνίδι. Δεν πρόκειται απλώς για ακόμη ένα μεγάλο ματς πρωταθλήματος. Είναι μια αναμέτρηση που βρίσκει τον ΠΑΟΚ σε αγωνιστική ωριμότητα, όπως είπε και ο Ιβάν Σαββίδης, και τον ίδιο σε ίσως την πιο σταθερή περίοδο της καριέρας του τα τελευταία χρόνια.

Ο Γιακουμάκης δεν ήρθε για να αποτελέσει μια προσωρινή λύση. Με τις εμφανίσεις του εξελίσσεται σε βασικό κομμάτι της φετινής ταυτότητας του ΠΑΟΚ. Και όσο συνεχίζει να σκοράρει, τόσο το ερώτημα για το μέλλον του παύει να είναι θεωρητικό και μετατρέπεται σε μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα κληθεί να πάρει ο σύλλογος το ερχόμενο καλοκαίρι.