Ο Χουάνπι ισοφάρισε για τον Βόλο κόντρα στον Άρη με εύστοχο πέναλτι, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Χόνγκλα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Καταστροφικό πεντέλεπτο για τον Άρη κόντρα στο Βόλο. Οι Θεσσαλονικείς έχασαν το προβάδισμα που είχε «χαρίσει» ο Κάργας με το αυτογκόλ του και λίγο αργότερα έμειναν με παίκτη λιγότερο.

Στο 50ο λεπτό ο Σιδηρόπουλος έδωσε πέναλτι για χέρι του Σούντμπεργκ σε γύρισμα του Μακνί. Ο επιτιθέμενος του Βόλου στάθηκε τυχερός, καθώς οριακά δεν ήταν εκτεθειμένος. Ο Χουάνπι ανέλαβε την εκτέλεση από την άσπρη βούλα και ισοφάρισε σε 1-1.

Στη συνέχεια η κατάσταση έγινε ακόμα πιο δύσκολη, καθώς ο Χόνγκλα αποβλήθηκε με δυο κίτρινες μέσα σε τέσσερα λεπτά, με τη δεύτερη να είναι από... γκάφα για κράτημα στον Χουάνπι.