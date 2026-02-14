Βόλος - Άρης: Το εύστοχο πέναλτι του Χουάνπι και η αποβολή του Χόνγκλα
Καταστροφικό πεντέλεπτο για τον Άρη κόντρα στο Βόλο. Οι Θεσσαλονικείς έχασαν το προβάδισμα που είχε «χαρίσει» ο Κάργας με το αυτογκόλ του και λίγο αργότερα έμειναν με παίκτη λιγότερο.
Στο 50ο λεπτό ο Σιδηρόπουλος έδωσε πέναλτι για χέρι του Σούντμπεργκ σε γύρισμα του Μακνί. Ο επιτιθέμενος του Βόλου στάθηκε τυχερός, καθώς οριακά δεν ήταν εκτεθειμένος. Ο Χουάνπι ανέλαβε την εκτέλεση από την άσπρη βούλα και ισοφάρισε σε 1-1.
Στη συνέχεια η κατάσταση έγινε ακόμα πιο δύσκολη, καθώς ο Χόνγκλα αποβλήθηκε με δυο κίτρινες μέσα σε τέσσερα λεπτά, με τη δεύτερη να είναι από... γκάφα για κράτημα στον Χουάνπι.
