Ο Άρης βρήκε το γκολ στο ματς με τον Βόλο έπειτα από το λάθος του έμπειρου παίκτη των γηπεδούχων.

Στο 25ο λεπτό ο Άρης έκανε το 0-1 με αυτογκόλ του Κάργα, που στην συνέχεια χτυπιόταν στο γήπεδο για το λάθος του. Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν ωραία στην κόντρα ο Ντουντού έκανε το γύρισμα και ο Κάργας στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-1 στο Βόλος - Άρης.