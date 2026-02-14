Βόλος - Άρης: Το αυτογκόλ του Κάργα για το 0-1 με τον παίκτη να χτυπιέται για το λάθος του
Ο Άρης βρήκε το γκολ στο ματς με τον Βόλο έπειτα από το λάθος του έμπειρου παίκτη των γηπεδούχων.
Στο 25ο λεπτό ο Άρης έκανε το 0-1 με αυτογκόλ του Κάργα, που στην συνέχεια χτυπιόταν στο γήπεδο για το λάθος του. Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν ωραία στην κόντρα ο Ντουντού έκανε το γύρισμα και ο Κάργας στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-1 στο Βόλος - Άρης.
