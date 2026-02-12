Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τα (υποτίθεται) παράξενα που ισχύουν στον φετινό Ολυμπιακό.

Κατέγραψα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού στα ντέρμπι, μέσα από τα οποία προκύπτει ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει φέτος τα χειρότερα από τους μεγάλους, σε άκρα αντίθεση με την περασμένη σεζόν.

Αν θελήσουμε να αναλύσουμε λίγο περισσότερο τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν κόντρα σε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, ακόμη και κόντρα στον Άρη, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα που δεν είναι και το πιο ευχάριστο για τους «ερυθρόλευκους», υπό την έννοια ότι ξέρουμε όλοι ότι έχουν θέματα όταν βρίσκονται πίσω στο σκορ και ότι γενικά είναι μία ομάδα που αισθάνεται πολύ πιο άνετα και κάνει το παιχνίδι της πολύ πιο εύκολα, όταν αυτή προηγείται στο σκορ.

Να θυμίσουμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει φάει πρώτος γκολ και στα δύο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπως και σε άλλα δύο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Τα αποτελέσματα του σε αυτά τα παιχνίδια του ήταν δύο ήττες μέσα στο Καραϊσκάκη (0-1 από ΠΑΟ και 0-2 από ΠΑΟΚ) και δύο ισοπαλίες εκτός έδρας, με εντελώς οριακό τρόπο, ισοφαρίζοντας (1-1) στις καθυστερήσεις, με τον Ελ Κααμπί στη Λεωφόρο και με το πέναλτι του Ταρέμι στη Φιλαδέλφεια.

Αντιθέτως, στα άλλα ντέρμπι στα οποία ο Ολυμπιακός άνοιξε ο ίδιος το σκορ, είδαμε ότι κέρδισε 2-0 την ΑΕΚ εντός έδρας, όπως και τον Άρη 2-1 εντός έδρας, ενώ έχασε 1-2 από τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Υπάρχει δε και ένα παιχνίδι, στο Χαριλάου, που ούτε άνοιξε αυτός το σκορ, ούτε έφαγε πρώτος γκολ, καθότι το μοναδικό που έληξε 0-0!

Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός όταν βρεθεί μπροστά στο σκορ, ανεξάρτητα από το πότε βάζει το πρώτο γκολ, δηλαδή πιο γρήγορα (με την ΑΕΚ στο 33΄) η, πιο αργά (με τον Άρη στο 49’), είναι πολύ κοντά στη νίκη, ειδικά μέσα στο Καραϊσκάκη. Όταν, όμως, φάει ο ίδιος το πρώτο γκολ, τότε βραχυκυκλώνει. Με το ιδιαίτερο να είναι πως μπλοκάρει χειρότερα μέσα στο Καραϊσκάκη απ΄ ότι εκτός έδρας! Ειδικά όταν τρώει το γκολ στα πρώτα λεπτά! Ενώ εκτός έδρας, έφαγε πρώτος γκολ στο 49’ από τον ΠΑΟ και στο 59’ από την ΑΕΚ κι ισοφάρισε…

Το θέμα λοιπόν είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να μπαίνει καλύτερα στα ντέρμπι. Θα έλεγα ιδιαίτερα εντός έδρας. Διότι, όταν τρώει γκολ και υποχρεώνεται να κυνηγάει το σκορ, δεν είναι ο καλύτερος σε αυτό το πράγμα. Ειδικά δε μέσα στο γήπεδο του, καθώς αγχώνεται, δεν έχει ηρεμία και είναι πολλές φορές σαν να κατεβάζει κουρτίνα όλη η ομάδα και δεν βλέπει μπροστά της.

Βέβαια, εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο: Πώς είναι δυνατόν να ανοίγεις το σκορ με την Μπάγερ Λέβερκουζεν στο 2ο λεπτό, με την Ρεάλ Μαδρίτης στο 8ο λεπτό και με την PSV στο 17ο λεπτό, αλλά να αδυνατείς να το κάνεις όχι μόνο με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟ, αλλά ούτε με τις άλλες, τις μικρές και μικρομεσαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ξέρετε ποιο είναι το ματς στο οποίο ο Ολυμπιακός μέσα στο Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα άνοιξε πιο νωρίς το σκορ; Τις προάλλες, το 1-0 με τον Βόλο, με το γκολ στο 26ο λεπτό…

Επιβεβαιώνεται για άλλη μία φορά ότι η ομάδα φέτος, οι παίκτες ιδίως, αλλά κι ο προπονητής, είναι αλλιώς στο Τσάμπιονς Λιγκ κι αλλιώς στο πρωτάθλημα. Δεν μπορούν να βρουν μία ισορροπία, ώστε να είναι καλοί και στις δύο διοργανώσεις. Αυτή είναι η αλήθεια.

Άσχετο: Ο Κοστίνια αντί να «κολλήσει» από τον Ρόντινεϊ τις καλές του επιθετικές κινήσεις, «κολλάει» από αυτόν να μην μπορεί να ακολουθήσει την υπόλοιπη άμυνα όταν παίζει οφσάϊντ. Αντί να παίρνει τα καλά του πιο έμπειρου συμπαίκτη του, παίρνει τα άσχημα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ελ Κααμπί το δείχνει και μέσα από αυτή τη φωτογραφία. Με την παραμονή του στον Ολυμπιακό όλα θα πάνε καλά. Δεν θα τον πουλήσει ο Μαροκινός τον Ολυμπιακό. Ούτε ο Ολυμπιακός θα τον αφήσει να φύγει.

Το ζητούμενο το μεγάλο είναι να γυρίσει ο Αγιούμπ στην καλή του κατάσταση. Διότι, τελευταία καλά παιχνίδια του με τον Ολυμπιακό ήταν τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου. Πάμε σχεδόν τρεις μήνες πίσω…

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😄