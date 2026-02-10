Παίκτης του Βόλου είναι και επίσημα ο 30χρονος Πορτογάλος γκολκίπερ Αντρέ Μορέιρα που υπέγραψε για ενάμιση χρόνο.

Σε ενίσχυση κάτω από την εστία προχώρησε ο Βόλος, ο οποίος είχε φτάσει σε συμφωνία με τον 30χρονο Πορτογάλο γκολκίπερ Αντρέ Μορέιρα.

Ο Μορέιρα, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Αλ Ραέντ της Σαουδικής Αραβίας το καλοκαίρι, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενάμιση έτους με την ομάδα της Μαγνησίας.

Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτησή του, με τον Μορέιρα να εντάσσεται στις προπονήσεις των «κυανέρυθρων».

Η ανακοίνωση του Βόλου για Μορέιρα

«H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 30χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα André Campos Moreira

Ο André Campos Moreira αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο διάρκειας 1,5 χρόνων και ενσωματώθηκε ήδη με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο André Campos Moreira την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στην Αλ Ραέντ από τη Σαουδική Αραβία, ενώ στο παρελθόν έχει βρεθεί κάτω από τα γκολπόστ σπουδαίων ομάδων μεταξύ των οποίων των Γκρασχόπερς, Μαδέιρα, Μπελενένσες, Αστον Βίλα, Μορειρένσε, Μπράγκα και Ατλέτικο Μαδρίτης.

H ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει στην οικογένεια της τον André Campos Moreira».