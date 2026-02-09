Ο Μπάρναμπας Βάργκα πήρε... μπρος και σκοράρει κάθε φορά που βρίσκει εστία, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του αρχισκόρερ. Τι δείχνουν οι μέσοι όροι του με την ΑΕΚ στο Wyscout.

Πριν μερικές αγωνιστικές στην Τρίπολη, ο Μπάρναμπας Βάργκα είχε χάσει μια ευκαιρία που συνήθως για αυτόν 9/10 είναι γκολ. Από πλεονεκτική θέση και σε κοντινή απόσταση με το κεφάλι είχε στείλει την μπάλα δίπλα από το κάθετο. Απογοητεύτηκε εμφανώς, με τον Λούκα Γιόβιτς να τρέχει να τον σηκώσει για να τον ανεβάσει ψυχολογικά. Ήταν το τρίτο ματς μου έμενε «άσφαιρος» μετά το ντεμπούτο του με την ΑΕΚ, πράγμα ασυνήθιστο για εκείνον που είχε συνδέσει το όνομά του σε όλη του την καριέρα με το γκολ.

Ο 31χρονος Ούγγρος φορ όμως... έσπασε το ρόδι την αμέσως επόμενη αγωνιστική και μάλιστα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πέρασε στο ματς και δύο λεπτά αργότερα με δυνατή σκαστή κεφαλιά έπειτα από την εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα, πανηγυρίζοντας το με νεύρο μπροστά από το πέταλο της Original. Φαινόταν πως ήταν κάτι που ήθελε πολύ, να ανοίξει δηλαδή λογαριασμό με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Γι' αυτό άλλωστε η ΑΕΚ πλήρωσε 4,5 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Για να κάνει τη δουλειά του και να σκοράρει.

Η χαμένη ευκαιρία στην Τρίπολη τον πείσμωσε

Ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Ουγγαρία είχε παραδεχθεί πόσο πολύ περίμενε αυτή τη στιγμή και πως εκείνη η χαμένη ευκαιρία στο προηγούμενο ματς με τον Αστέρα τον πείσμωσε πολύ. «Περίμενα ήδη αυτό το πρώτο γκολ. Στο προηγούμενο ματς είχα μια μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα ήρθε στο κεφάλι μου, ήθελα να τη στείλω δοκάρι και μέσα, αλλά πέρασε άουτ. Ένιωσα ότι ήταν μεγάλη φάση. Με ενόχλησε που χάθηκε. Ήμουν κοντά στο τέρμα, σε τέτοια φάση τις εννέα στις δέκα, ή και περισσότερες, τη βάζω γκολ», είχε πει μεταξύ άλλων στη Nemzeti.

Ήταν λοιπόν να πάρει... μπρος, με τον Ούγγρο αρχισκόρερ να βάζει άλλα δύο γκολ στο χθεσινό 0-4 της ΑΕΚ στις Σέρρες. Ο Βάργκα ήταν εκείνος που έλυσε τον γρίφο ανοίγοντας τον δρόμο της νίκης με το τέρμα που σημείωσε στο 55'. Μια «σεντερφορίσια» κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι μετά την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, τοποθετώντας σωστά το σώμα του και και όντας στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή. Φυσικά πέρα από τη μεγάλη του έφεση στο σκοράρισμα, απέδειξε και τη μεγάλη ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα με το κεφάλι.

Στο φινάλε είχε και ένα δεύτερο προσωπικό γκολ στο ματς, αποδεικνύοντας ξανά την ικανότητά του στο τελείωμα των φάσεων. Με έξυπνη κίνηση ανάμεσα στους αμυντικούς εκμεταλλεύτηκε άριστα την όμορφη κάθετη του Ζοάο Μάριο, πέρασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και πλάσαρε ψηλά στην εστία για να σιγουρέψει το γκολ. Όντας γεμάτος αυτοπεποίθηση πλέον ο Ούγγρος επιθετικός κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Να σκοράρει.

Οι μέσοι όροι του Βάργκα με την ΑΕΚ στο Wyscout

Ρίχνοντας μια ματιά στο Wyscout από τη στιγμή που άνοιξε λογαριασμό με την κιτρινόμαυρη φανέλα, στα τελευταία δύο παιχνίδια, βλέπει κανείς πως όσες τελικές έχει στείλει on target έχουν γίνει γκολ. Μια με τον Ολυμπιακό, στην κεφαλιά με την οποία σημειώνει το πρώτο του τέρμα και άλλες δύο στον στόχο στο χθεσινό ματς με τον Πανσερραϊκό. Και οι δύο έγιναν γκολ.

Ήδη τα γκολ του ξεπερνούν τα xGoals που έχει στην ΑΕΚ. Δηλαδή τα τέρματα που θα «έπρεπε» να είχε σκοράρει βάσει της ποιότητας των ευκαιριών. Για τον ίδιο αυτό είναι άλλη μια μέρα στη δουλειά. Μέσο όρο με την ΑΕΚ μετράει 0,87 γκολ με τα xGoals του να κυμαίνονται στο 0,48. Φυσικά όπως ισχύει για όλους, το παν είναι η διάρκεια. Βέβαια όταν μιλάμε για έναν επιθετικό όπως ο Βάργκα που έχει αποδείξει στην καριέρα του τη συνέπειά του στο σκοράρισμα, τότε η συνέχεια πιθανότατα θα είναι ανάλογη. Και σε συνδυασμό με τον «καυτό» Λούκα Γιόβιτς, οι δυο τους μπορούν να απογειώσουν την αποτελεσματικότητα της ΑΕΚ.