Ο Βισέντε Ταμπόρδα μίλησε για τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα στο πρώτο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, υπέγραψε μία σπουδαία νίκη για τον Παναθηναϊκό με 1-0.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός του τριφυλλιού μετά το ματς μίλησε στον Cosmote TV κι εξέφρασε την ελπίδα αυτή η επιτυχία να αποτελέσει μία επανεκκίνηση για τους πράσινους κι έστειλε το δικό του μήνυμα για πρόκριση επί του ΠΑΟΚ στη ρεβάνς της Τετάρτης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του 24χρονου Ταμπόρδα: «Είμαι πολύ χαρούμενος, ήταν δύσκολος αγώνας εκτός έδρας. Κάναμε τα πράγματα πολύ καλά. Ανοίξαμε νωρίς το σκορ και το κρατήσαμε το αποτέλεσμα. Φυσικά είμαι χαρούμενος και για τη νίκη και για το γκολ που πέτυχα.

Σ' αυτό το επίπεδο αυτά τα ματς κρίνονται στις λεπτομέρειες. Κάναμε σωστά τα πράγματα κι ελπίζω αυτή η επιτυχία να είναι ένα νέο ξεκίνημα για να συνεχίσουμε με νίκες.

Λέγαμε ότι το αποψινό ματς είναι κρίσιμο για δύο λόγους. Πρώτον, είναι ένα ντέρμπι πρωταθλήματος και δεύτερον λόγω ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε χρόνο να γιορτάσουμε, πρέπει να σκεφτόμαστε τώρα τον ΠΑΟΚ. Να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τον Παναθηναϊκό σε έναν ακόμα τελικό».