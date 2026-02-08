Μέσα σε δύο λεπτά στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό ο Ζέλσον και ο Παντελίδης έχασαν δύο ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ευκαιρίες. Ποια θεωρείτε πως ήταν μεγαλύτερη;

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει με πολύτιμο τρίποντο από το Καραϊσκάκης επικρατώντας του Ολυμπιακού με 1-0. Ένα ντέρμπι που εκτός από το γκολ του Ταμπόρδα μόλις στο 7' θα το θυμόμαστε για τις δύο πραγματικά απίστευτες ευκαιρίες που έχασαν οι «ερυθρόλευκοι» και οι «πράσινοι» μέσα σε διάστημα δύο λεπτών.

Olympiakos trail AEK by 2 points as they suffer a shock loss, 1-0 at home to 5th-placed Panathinaikos 👀



Olympiakos with one of the most outrageous misses I’ve ever seen 🤯 pic.twitter.com/YYLG5yj8kI February 8, 2026

Αρχικά στο 78' οι γηπεδούχοι έφτασαν μια ανάσα από το 1-1, με τον Ζέλσον Μάρτινς να χάνει γκολ από αυτά που λέμε πως δεν χάνονται. Συγκεκριμένα ο Ποντένσε του γύρισε την μπάλα και αυτός εντελώς αμαρκάριστος, ένα μέτρο μακριά από την γραμμή, κατάφερε να στείλει την μπάλα ψηλά άουτ. Μια ευκαιρία που και ο ίδιος δεν πίστευε πως μπορεί να χάσει.

Λιγότερο από δύο λεπτά αργότερα, σειρά για να χάσουν ευκαιρία που δεν χάνεται πήραν οι φιλοξενούμενοι. Συγκεκριμένα στο 80' ο Κυριακόπουλος με εξαιρετική σέντρα έβγαλε μόνο του τον Παύλο Παντελίδη ο οποίος επίσης προ κενής εστίας και έχοντας την ευχέρεια να σημαδέψει, κατάφερε και αυτός να στείλει την μπάλα άουτ.

Και οι δύο ευκαιρίες ήταν πραγματικά μοναδικές, ευκαιρίες που έχουμε πολλά χρόνια να δούμε σε ελληνικά γήπεδα. Εσείς ποια θεωρείτε μεγαλύτερη; Ψηφίστε στο σχετικό poll για το αν ο Ζέλσον ή ο Παντελίδης έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία στο ντέρμπι. Loading...