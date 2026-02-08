Μεντιλίμπαρ: «Δεν μπορούσαμε να απειλήσουμε, οι τρεις ομάδες θα συνεχίσουν κοντά μέχρι τέλους»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο και έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας, καθώς τον προσπέρασε η ΑΕΚ. O προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε τόσο στην αμυντική προσέγγιση του Τριφυλλιού, όσο και στην «κούρσα» για το πρωτάθλημα

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Ξεκινήσαμε πολή καλά. Τα πρώτα λεπτά ήμασταν αρκετά δυνατοί. Στο 7ο λεπτό ήρθε το γκολ από ένα δικό μας λάθος, μια λάθος πάσα, η μπάλα πέρασε οριακά στο τέρμα. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός κλείστηκε αρκετά, δεν μπορούσαμε να τους απειλήσουμε.

Στο δεύτερο μέρος όσο και να προσπαθήσαμε ο Παναθηναϊκός έκανε καλή αμυντική δουλειά, δεν επέτρεψε να τον απειλήσουμε. Τον ενδιέφερε περισσότερο η άμυνά του παρά να βάλει ένα δεύτερο γκολ.

Είναι μικρή η βαθμολογική διαφορά των ομάδων που διεκδικούν το πρωτάθλημα, είτε είναι υπέρ είτε είναι κατά. Και οι τρεις έχουμε περάσει από την πρώτη θέση, και οι τρεις έχουμε χάσει την πρώτη θέση. Έτσι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος».