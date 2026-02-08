Λουτσέσκου: «Κυριαρχήσαμε με εκτόπισμα, μας έλειψε μόνο το γκολ»

Απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, αλλά απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα και την ένταση του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά το 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Απογοητευμένος μόνο από το τελικό αποτέλεσμα, αλλά απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα και την ένταση των ποδοσφαιριστών του εμφανίστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά το 0-0 του ΠΑΟΚ με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε στις μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα του, τονίζοντας πως άξιζε τη νίκη, ενώ υπογράμμισε τη δυσκολία του προγράμματος που καλείται να διαχειριστεί ο «Δικέφαλος» σε σύγκριση με τον αντίπαλό του.

«Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είμαι λίγο απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, γιατί είχαμε μεγάλες ευκαιρίες να κερδίσουμε. Σέβομαι πολύ την έξτρα προσπάθεια που κάνουν οι παίκτες μας. Έχουμε δύσκολα παιχνίδια, ενώ ομάδες όπως ο Άρης παίζουν στην έδρα τους και έχουν χρόνο και την ηρεμία να προετοιμαστούν. Η ένταση, οι αντιδράσεις, ο τρόπος που παλέψαμε ήταν πάνω από το όριο, αλλά μας έλειψε το γκολ. Η μοναδική ευκαιρία του Άρη ήταν το κόρνερ στο τέλος και αν κατάφερνε να σκοράρει εκεί, θα ήταν μια πολύ μεγάλη αδικία», ανέφερε αρχικά.

Σε ερώτηση για τη νοοτροπία και το μέταλλο του ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εικόνα κυριαρχίας που παρουσίασε η ομάδα του, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη:

«Είδατε το μαχητικό πνεύμα… Έχουμε σκληρό πρόγραμμα, αλλά κυριαρχήσαμε και ελέγξαμε το παιχνίδι, με και χωρίς τη μπάλα, απέναντι σε μια ομάδα που είχε στόχο να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Κυριαρχήσαμε με ένα εκτόπισμα ως ομάδα. Είμαι απογοητευμένος για το ότι είχαμε πέντε μεγάλες ευκαιρίες και δεν καταφέραμε να σκοράρουμε».