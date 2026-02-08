Superleague, η βαθμολογία: Εμεινε 3ος ο ΠΑΟΚ στο -3 από την ΑΕΚ, ο Αρης στο -3 από τον Παναθηναϊκό!

To ντέρμπι της Θεσσαλονίκης δεν ανέδειξε νικητή και έτσι ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με την ΑΕΚ πρώτη, αλλά παράλληλα έχοντας... λοξές ματιές στο «αιώνιο» παιχνίδι του Φαλήρου!

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής (20η)

AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός 1-4

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 2-0

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2

Αρης – ΠΑΟΚ 0-0

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Η βαθμολογία (20η αγωνιστική)

1. AEK 48

2. Ολυμπιακός 46 (19 αγ.)

3. ΠΑΟΚ 45 (19 αγ.)

4. Λεβαδειακός 38

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 29 (18.αγ)

6. Άρης 26

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 24 (19 αγ.)

--------------------------------------

9. Ατρόμητος 20

10. Κηφισιά 19 (19 αγ.)

11. ΑΕΛ Novibet 19

12. Παναιτωλικός 18

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 8

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (21η)

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης (5μμ)

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (7.30μμ)

Βόλος – Αρης (8μμ)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Κηφισιά – ΟΦΗ (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νovibet (9μμ)

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (6μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.