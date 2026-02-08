Ο Μανόλο Χιμένεθ επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις ως προς τα πρόσωπα της αρχικής 11αδας στο ντέρμπι (19:00) με τον ΠΑΟΚ ενώ στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Κουαμέ-Γκαρέ.

Λόγω και των απουσιών, ο Ισπανός προπονητής είχε πολύ συγκεκριμένες επιλογές στον καταρτισμό της αρχικής 11αδας του Άρη η οποία δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφορές σε σύγκριση με αυτή της περασμένης εβδομάδας. Στην αμυντική τετράδα διατηρήθηκαν οι Φαντιγκά (αριστερά), Τεχέρο (δεξιά) στα άκρα με δίδυμο στους στόπερ τους Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ ενώ ο Γιώργος Αθανασιάδης διατηρήθηκε κάτω από τα δοκάρια.

Στη μεσαία γραμμής, Χόνγκλα και Ράτσιτς είναι οι δύο εσωτερικοί μέσοι, πίσω από τον Φρέντικ Γένσεν. Στην επιθετική τριάδα, Πέρεθ (δεξιά) και Ντούντου (αριστερά) βρίσκονται στα επιθετικά άκρα και ο Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μανόλο Χιμένεθ συμπεριέλαβε και τους Μπενχαμίν Γκαρέ, Κριστιάν Κουαμέ. Αντιθέτως, εκτός αποστολής έμειναν οι Μεντίλ, Καντεβέρε.