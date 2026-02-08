Ζαφείρης: «Στον ΠΑΟΚ είμαστε μια οικογένεια - Χαίρεσαι να παίζεις μαζί με τον Κωνσταντέλια»

Ο Χρήστος Ζαφείρης, ενόψει του μεγάλου ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, μίλησε για τη μεταγραφή του στον δικέφαλο, αλλά και για την σχέση του με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί σήμερα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με τον Άρη στα πλαίσια της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague με μοναδικό στόχο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα τον διατηρήσουν σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή (θυμίζουμε πως έχει και έναν αγώνα λιγότερο, το εξ αναβολής στη Τούμπα με τη Κηφισιά).

Ένας από τους πρωταγωνιστές της αποψινής αναμέτρησης, θα είναι φυσικά ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του δικεφάλου του βορρά, ο Χρήστος Ζαφείρης. Ο διεθνής μέσος παραχώρησε συνέντευξη ενόψει του μεγάλου αυτού ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, όπου μίλησε εκτός των άλλων και για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ αλλά και για το οικογενειακό κλίμα που βρήκε στις τάξεις του συλλόγου από την συμπρωτεύουσα.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην σχέση του με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και το ρόλο που έπαιξε εκείνος στη μεταγραφή του στην ομάδα, ενώ ακόμη επαίνεσε το ταλέντο του τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο Γιάννης και μέσα στο γήπεδο είναι ένας παίκτης που ό,τι και αν κάνεις σε βοηθάει να γίνεσαι καλύτερος και χαίρεσαι να παίζεις μαζί του».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χρήστος Ζαφείρης

Για το πως νιώθει που βρίσκεται στην ομάδα:

«Είμαι χαρούμενος, έχει περάσει 1,5 μήνας, νιώθω ότι αρχίζω να καταλαβαίνω την ομάδα, νιώθω καλύτερα στις προπονήσεις, στο γήπεδο, σε όλα. Οπότε πάνε όλα καλά μέχρι στιγμής».

Για τους λόγους που τον έκαναν να αποδεχτεί την πρόταση του ΠΑΟΚ:

«Για μένα ήταν κάτι που όταν είδα την ευκαιρία, κάθισα και μίλησα με την οικογένειά μου, το σκέφτηκα και ήταν κάτι που μου άρεσε σαν παίκτη και σαν άνθρωπο και έτσι πήρα αυτή την απόφαση. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα με διαφορετικό στυλ από εκεί που ήμουν, νομίζω ότι μου ταιριάζει καλύτερα και μπορώ να δείξω παραπάνω πράγματα. Εχει καλούς παίκτες, παίκτες που μπορούν να με βοηθήσουν να γίνω καλύτερος. Πιστεύω ότι και εγώ μπορώ σε λίγο καιρό να βοηθήσω να γίνουν καλύτεροι. Τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα απ’ ότι τα περίμενα. Είναι ακόμη νωρίς, αλλά εγώ και η οικογένειά μου πιστεύουμε ότι κάναμε πολύ καλή επιλογή επιλογή».

Για τον ρόλο που έπαιξε ο Κωνσταντέλιας στην απόφασή του:

«Ξέρω και έχω γνωριστεί και με άλλα παιδιά, αλλά με τον Κωνσταντέλια είχαμε πιο στενή σχέση. Για τον Ντέλια όμως το έχω ξαναπεί, σου αρέσει να παίζεις με τέτοιους παίκτες. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο Γιάννης και μέσα στο γήπεδο είναι ένας παίκτης που ό,τι και αν κάνεις σε βοηθάει να γίνεσαι καλύτερος και χαίρεσαι να παίζεις μαζί του».

Για την υποδοχή που έλαβε από τον κόσμο:

«Είναι φανταστική, πάντα είναι εκεί, η ατμόσφαιρα είναι φανταστική, πάντα ωραία».

Για το αν δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στην ομάδα και τα «θέλω» του προπονητή:

«Όχι τόσο. Πιστεύω ότι από την αρχή προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος σε αυτά που θέλει να μου δείξει και αυτά που θέλει να κάνω στο γήπεδο. Τον ακούω, προσέχω αυτά που λέει και προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό και να πατάω πάνω σε αυτά που μου έχει πει ότι θέλει να κάνω μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα και τα παιδιά όλα με έχουν βοηθήσει. Γύρισα και στη χώρα μου, μιλάω και τη γλώσσα μου, οπότε όλα αυτά, το να μπω στην ομάδα και το κλίμα ήταν εύκολα. Σε μια δυο μέρες ένιωθα ότι είμαι εδώ πολύ καιρό».

Για το τι του έκανε περισσότερο εντύπωση στον ΠΑΟΚ:

«Πιο πολύ αυτή η οικογενειακή κατάσταση. Είμαστε μια οικογένεια. Κατευθείαν το ένιωσα. Όλοι οι παίκτες εδώ έχουν τον ίδιο στόχο, στέκονται μαζί στα καλά και στα κακά ότι και να γίνει. Όχι μόνο με τους παίκτες, αλλά με όλο το σταφ, τους πάντες, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια».

Για το επερχόμενο ντέρμπι με τον Αρη:

«Ξέρω ότι είναι ένα ντέρμπι, στα ντέρμπι πάντα μπορούν να γίνουν πολλά και θες να τα κερδίσεις. Εχουμε πολλούς αγώνες, η συγκέντρωση μας είναι να τα παίζουμε ένα-ένα. Τώρα είναι ο Αρης, έχουμε βάλει όλη την συγκέντρωση εκεί, θα είναι δύσκολο ματς, θα είναι εκτός έδρας, αλλά η ομάδα είναι καλά, το δείχνει και στο γήπεδο. Θα πάμε εκεί να κάνουμε την δουλειά μας και να παλέψουμε όπως πρέπει. Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Αυτά τα ματς κρίνονται στις λεπτομέρειες, όλη η ομάδα πρέπει να είναι μαζί, χρειάζεται να παλέψεις, κανένα ματς δεν είναι εύκολο. Εμείς το κάνουμε εύκολο. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι όταν έρχονται τα δύσκολα, τότε δείχνουμε ακόμη καλύτερο εαυτό, πάντα είμαστε εκεί όταν πρέπει».