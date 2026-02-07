Τεράστια νίκη του Παναιτωλικού επί της ΑΕΛ Novibet με 4-1 που τον βάζει και πάλι δυνατά στην μάχη της παραμονής. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.

Την μεγαλύτερη νίκη και σε σημασία, αλλά και σε μέγεθος της φετινής χρονιάς πέτυχε ο Παναιτωλικός. Τα... καναρίνια επικράτησαν με το εμφατικό 4-1 της ΑΕΛ Novibet στην Λάρισα και πήραν βαθιά βαθμολογική ανάσα. Στον αντίποδα οι «βυσσινί» μετά από το τρία στα τρία που είχαν, χωρίς μάλιστα να δεχθούν γκολ, όχι μόνο έχασαν στην έδρα τους χάνοντας την ευκαιρία να κάνουν βήμα οκτάδας, αλλά είδαν τους αντιπάλους τους να σκοράρουν 4 φορές.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα 5 γκολ που μπήκαν στον συγκεκριμένο αγώνα, αλλά και τις καλύτερες φάσεις που υπήρξαν.