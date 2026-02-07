Ο Παναιτωλικός έκανε το 3-1 επί της ΑΕΛ Novibet στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, χάρη στο πρώτο γκολ της τρίτης θητείας του Φάρλεϊ Ρόσα.

Ο Παναιτωλικός είχε μόλις ένα γκολ στο αρνητικό σερί επτά ηττών που έτρεχε πριν τη σέντρα του αγώνα με την ΑΕΛ Νοvibet, όμως σκόραρε τρεις φορές στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στη Λάρισα! Πρωταγωγνιστής ο Φάρλεϊ Ρόσα με γκολ και ασίστ.

Η τριάδα Μπάντζι - Ματσάν - Ρόσα που συνεργάστηκε στο πρώτο γκολ των φιλοξενούμενων, το οποίο σκόραρε ο Σενεγαλέζος φορ από ασίστ του Βραζιλιάνου εξτρέμ συνεργάστηκε και στο τρίτο τέρμα των φιλοξενούμενων.

Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, στο 45+3', ο Μπάντζι άνοιξε αριστερά, στον Ματσάν, ο Ρουμάνος «τσίμπησε» την μπάλα στην περιοχή για τον Ρόσα, ο οποίος με υπέροχο τελείωμα νίκησε τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο για το 1-3, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Ο 32χρονος ακραίος επιθετικός στο πρώτο ματς της τρίτης του θητείας έκανε τη διαφορά και έφτασε τα 15 γκολ σε 75 εμφανίσεις με τον Τίτορμο στη στήθος. Ο Βραζιλιάνος είναι ιδιαίτερο «δεμένος» με τους φιλάθλους της ομάδας, από τις δυο προηγούμενες παρουσίες του στο Αγρίνιο και αφιέρωσε το γκολ του στην εξέδρα των φιλοξενούμενων.