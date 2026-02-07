Οπαδοί του Άρη βρέθηκαν στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν το ντέρμπι (8/2, 19:00) με τον ΠΑΟΚ και απαίτησαν τη νίκη αλλά και την έξοδο στην Ευρώπη.

Ο Άρης ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το παραδοσιακό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και στη σημερινή (7/2) τελευταία προπόνηση βρέθηκαν οπαδοί της ομάδας οι οποίοι απαίτησαν τη νίκη αλλά και την έξοδο στην Ευρώπη. Παράλληλα προσπάθησαν να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές και τόνισαν ότι αδικούν τους εαυτούς τους σε όλη τη διάρκεια της σεζόν καθώς επίσης και ότι θα πρέπει, έστω στις τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας, να πάψουν να το κάνουν και να διασφαλίσουν την ευρωπαϊκή συμμετοχή την επόμενη σεζόν.

«Παρών» στην προπόνηση ήταν και ο Θόδωρος Καρυπίδης ο οποίος είχε συζητήσεις με μέλη του αγωνιστικού τμήματος.