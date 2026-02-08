Ο Δημήτρης Τομαράς στέκεται στην ημέρα μνήμης για όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού όπου κάθε χρόνο τέτοια εποχή υπάρχει ένας... κόμπος στον λαιμό που δεν φεύγει.

Δεν υπάρχει άτομο σε αυτόν τον κόσμο που να ακούει για μία μεγάλη τραγωδία και να μην συγκινείται ή να μην στεναχωριέται ακόμα και ας μην σχετίζεται άμεσα με αυτήν έχοντας δηλαδή απώλειες δικών του ανθρώπων. Και φυσικά είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στην ευρύτερη οικογένεια του Ολυμπιακού που να μην βιώνει πολύ δύσκολη εβδομάδα κάθε φορά και κάθε χρονιά στις αρχές του Φλεβάρη.

Ήταν εκείνη η ημέρα. Σαράντα πέντε χρόνια πίσω πλέον (στις 8 Φεβρουαρίου του 1981). Και όμως όταν έρχεται αυτή η εποχή αισθανόμαστε όλοι μας σαν ήταν χθες. Η ημέρα της ανείπωτης τραγωδίας της Θύρας 7 , της μεγαλύτερης στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και στον ελληνικό αθλητισμό. Δυστυχώς έως και σήμερα εξακολουθούν να χάνονται νέα παιδιά, όπως έγινε με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στην Ρουμανία.

Στην περίπτωση του Ολυμπιακού ήταν αυτά τα 21 αγγελούδια που βρίσκονται στον ουρανό εδώ και τόσα χρόνια. Είκοσι φίλαθλοι των Πειραιωτών και ένας της ΑΕΚ. Εκείνη την ημέρα που όποιος την φέρνει στο μυαλό του... σκοτεινιάζει. Μία μέρα που τα δάκρυα δεν στέγνωσαν ποτέ. Και ακόμα δεν έχουν στεγνώσει...

Έχοντας την ευκαιρία - όλα αυτά τα χρόνια - να μιλήσω με ανθρώπους που έχασαν μέλη της οικογένειάς τους στην τραγωδία της Θύρας 7 κατάλαβα απόλυτα αυτό που είχα ήδη διαισθανθεί. Αλλιώς είναι βέβαια η διαίσθηση και αλλιώς η σιγουριά. Ο πόνος δεν φεύγει ποτέ. Απλώς με τα χρόνια μπορεί να αλλάξει. Να γίνει διαφορετικός. Αλλά ως πόνος συνεχίζει να είναι εκεί. Ποτέ και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ξεπεράσει κάτι τέτοιο. Πώς θα μπορούσε άλλωστε.

Εάν δείτε τα πλάνα από το ντοκιμαντέρ του Gazzetta για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού (από το 45.30 στο παραπάνω βίντεο και μετά θα καταλάβετε). Ο Γιώργος Σπηλιόπουλος, που έχασε τότε τον αδερφό του, τον Γιάννη (ένα παλικάρι 19 ετών), συγκλονίζει. Θα υπάρχει πάντα μέσα του αυτό το γιατί και αυτή η τεράστια απώλεια. Δεν έπαψε ποτέ να έχει στο μυαλό του αυτήν του την απώλεια.

Το «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε», δεν ήταν ποτέ μία απλή φράση. Ποτέ δεν είναι και ποτέ δεν θα είναι. Είναι ο απόλυτος φόρος τιμής σε αυτά τα παιδιά που χάθηκαν. Είναι ο φόρος τιμής για κάθε φίλαθλο που χάνεται άδικα και που χάθηκε φορώντας την φανέλα της αγαπημένης του ομάδας. Είναι και αυτή η τρεμάμενη φωνή που συνόδευε το κάθε όνομα του κάθε παιδιού που χάθηκε για να ακουστεί αμέσως μετά η λήξη «παρών». Διότι αυτά τα παιδιά θα είναι πάντα παρόντα ειδικά για την οικογένεια του Ολυμπιακού.

Οι 21 αυτές αδικοχαμένες ψυχές ήταν οι: Παναγιώτης Τουμανίδης, 14 ετών (ο πιο μικρός σε ηλικία), Κώστας Σκλαβούνης, 16, Ηλίας Παναγούλης, 17, Γεράσιμος Αμίτσης, 18 - οπαδός της ΑΕΚ, Γιάννης Κανελλόπουλος, 18, Σπύρος Λεωνιδάκης, 18, Γιάννης Σπηλιόπουλος, 19, Νίκος Φίλος, 19, Γιάννης Διαλυνάς, 20, Βασίλης Μάχας, 20, Ευστράτιος Λούπος, 20, Μιχάλης Κωστόπουλος, 21, Ζωγραφούλα Χαϊρατίδου, 23, Σπύρος Ανδριώτης, 24, Κώστας Καρανικόλας, 26, Μιχάλης Μάρκου, 27, Κώστας Μπίλας, 28, Αναστάσιος Πιτσόλης, 30, Αντώνης Κουρουπάκης, 34, Χρήστος Χατζηγεωργίου, 34 και Δημήτριος Αδαμόπουλος, 41. Αυτά τα παιδιά κανείς δεν τα ξεχνά. Εμείς σίγουρα δεν τους ξεχνάμε και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ.