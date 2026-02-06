Η Ρίζεσπορ ανακοίνωσε την απόκτηση του Φραντζί Πιερό με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Όπως αναμενόταν, ο Φραντζί Πιερό αποχώρησε από την ΑΕΚ την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου. Η Ρίζεσπορ ανακοίνωσε την απόκτηση του θηριώδη φορ με τη μορφή δανεισμού από τον Δικέφαλο, έως το ερχόμενο καλοκαίρι, ενώ το deal προβλέπει και οψιόν αγοράς.

Ο διεθνής επιθετικός από την Αϊτή είχε «πέσει» τέταρτος στην ιεραρχία του Μάρκο Νίκολιτς για τη θέση του φορ, πίσω από τους Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι και φυσικά Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος τον αντικατέστησε στην ευρωπαϊκή λίστα. Άλλωστε και ο ίδιος ο 30χρονος επιθετικός «ψαχνόταν» να πάει σε ομάδα που θα έβρισκε χρόνο συμμετοχής, ενόψει και της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ.

Την τρέχουσα σεζόν ο Πιερό μέτρησε 21 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος και σκόραρε τέσσερις φόρες. Συνολικά με την κιτρινόμαυρη φανέλα έχει πραγματοποιήσει 55 συμμετοχές και έχει πετύχει δέκα γκολ από τον Σεπτέμβριο του 2024 που αγοράστηκε από τη Μακάμπι Χάιφα.

Η ανακοίνωση της Ρίζεσπορ για τον δανεισμό του Πιερό από την ΑΕΚ

«Ο Φραντζί Πιερό στη Ρίζεσπορ

Η Ρίζεσπορ ανακοινώνει την απόκτηση του Αϊτινού επιθετικού Φραντζί Πιερό με τη μορφή δανεισμού.

Μετά τη συμφωνία που επετεύχθη με την ΑΕΚ και τον ποδοσφαιριστή, ο έμπειρος επιθετικός ταξίδεψε στην Τουρκία, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αφού ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι ιατρικοί έλεγχοι και οι τυπικές διαδικασίες, ο 30χρονος υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον διατηρήσει στη γαλαζοπράσινη ομάδα έως το τέλος της σεζόν.

Ο επιθετικός ύψους 1,94 μ. μετρά 33 γκολ σε 47 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Αϊτής, ενώ τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ έχει σημειώσει 4 γκολ σε 21 αγώνες.

Καλωσορίζουμε τον νέο μας ποδοσφαιριστή, Φραντζί Πιερό, και του ευχόμαστε καλή επιτυχία».