Η ΑΕΛ Novibet έχει μπροστά της το ματς Σαββάτου με τον Παναιτωλικό στο AEL FC Arena, πλην όμως υπήρξε και μία έξτρα ευχάριστη εξέλιξη στην ομάδα.

Μετά το 0-2 με τον Βόλο στην ΑΕΛ Novibet η διοίκηση της ομάδας έδωσε την Πέμπτη το πριμ των 50 χιλιάδων ευρώ που είχε υποσχεθεί για τη νίκη αυτή. Μία εξέλιξη που όπως ήταν φυσικό και επόμενο έφτιαξε και άλλο την διάθεση των παικτών της ομάδας.

Το ζητούμενο για τους παίκτες του Σάββα Παντελίδη είναι να έρθει η τέταρτη συνεχόμενη νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό στον εντός έδρας αγώνα τους το Σάββατο. Νίκη που αν έρθει θα οδηγήσει ακόμα πιο ψηλά βαθμολογικά τους «Βυσσινί», που βρίσκονται στην 10η θέση.