Με τον νεοαποκτηθέντα Πιόνε Σίστο θα είναι η αποστολή της ΑΕΛ Novibet για το ματς με αντίπαλο τον σύλλογο του Παναιτωλικού.

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (06/02) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στο AEL FC Arena για την 20η Αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 (07/02, 17:00). Στους εκλεκτούς είναι ο Σίστο , που αποκτήθηκε επίσημα προ 7 ημερών ενώ εκτός λόγω καρτών είναι ο Κοσονού.

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο Σάββας Παντελίδης είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μασόν, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Σίστο, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Ενγκόι και Στάικος.