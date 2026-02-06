ΑΕΛ Novibet: Με Σίστο η αποστολή για τον Παναιτωλικό
Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (06/02) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στο AEL FC Arena για την 20η Αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 (07/02, 17:00). Στους εκλεκτούς είναι ο Σίστο, που αποκτήθηκε επίσημα προ 7 ημερών ενώ εκτός λόγω καρτών είναι ο Κοσονού.
Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο Σάββας Παντελίδης είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μασόν, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Σίστο, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Ενγκόι και Στάικος.
