Ο ρεπόρτερ Ολυμπιακού ανέλυσε το σκεπτικό του Βάσκου τεχνικού και έκανε την εκτίμησή του περί 11άδας στο ντέρμπι.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε στους Galacticos by Interwetten τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις του για την 11άδα του ντέρμπι του Φαλήρου (για το βράδυ της Κυριακής). Ανέφερε τους παίκτες του Ολυμπιακού που δείχνουν να έχουν προβάδισμα για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Κυριακής. Δείτε το σχετικό βίντεο της εκπομπής.