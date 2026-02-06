Ηλιόπουλος στην απολογία του: «Μήνυση και κατά του Mega, έχουν αποθρασυνθεί τελείως»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε λόγο για προβοκάτσια στην απολογία του και ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του Mega και του δημοσιογράφου Γιώργου Χελάκη.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το «παρών» λίγο πριν τις 9:30 το πρωί στα γραφεία της Super League, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Οργάνου. Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, μαζί με τους νομικούς εκπροσώπους της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για όσα διαδραματίστηκαν μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Κατά την άφιξή του, ο Μάριος Ηλιόπουλος προχώρησε σε δηλώσεις, προαναγγέλλοντας την απόφασή του να κινηθεί νομικά κατά του δημοσιογράφου Γιώργου Χελάκη, για όσα ειπώθηκαν σχετικά με το επεισόδιο με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Όπως υποστήριξε, παρουσιάστηκε ψευδώς ότι έβρισε κι έφτυσε τον Βάσκο τεχνικό.

Ο πρόεδρος της ΑΕΚ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τον προπονητή των Ερυθρολεύκων, κάνοντας λόγο για προβοκάτσια και προπαγάνδα. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει μήνυση και κατά του τηλεοπτικού σταθμού Mega, υποστηρίζοντας πως η υπόθεση διογκώθηκε αδικαιολόγητα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος

«Όταν φύγω θα καταθέσω μήνυση κατά του Χελάκη επειδή είπε οτι έφτυσα τον Μεντιλίμπαρ. Μετά θα γίνει και κατά του Μega. Έχουν αποθρανσυθεί τελείως. Εγώ γιατί να βρίσω τον Μεντιλίμπαρ; Για ποιο λόγο να έχω πρόβλημα μαζί του; Ο μόνος που δεν έχω πρόβλημα είναι ο Μεντιλίμπαρ. Επειδή έγινε προβοκάτσια και είπαν στο MEGA ότι είπα ντροπή στον Μεντιλίμπαρ και τον έφτυσα. Μόλις φύγω από εδώ θα πάω να υποβάλλω μήνυση κατά του κύριου Χελάκη.Σας παραθέτω το προσχέδιο της μήνυσης, Θα γίνει και για το Mega. Έχουν αποθρανσυθεί τελείως. Έγινε προπαγάνδα και προβοκάτσια».

