Όπως αναμενόταν, ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την παραχώρηση του Μπένι Ενκολόλο στην Γκουοάν της Κίνας.

Όπως είχαμε αναφέρει, εντός της Παρασκευής (6/2) αναμενόταν η οριστική εξέλιξη για τη μεταγραφή του Μπένι Ενκολόλο στην Γκουοάν της Κίνας και πλέον έχουμε την ανακοίνωση του Παναιτωλικού για την παραχώρηση του Γάλλου εξτρέμ.

Θυμίζουμε πως ο 29χρονος winger έχει εδώ και εβδομάδες μεγάλη πρόταση στα χέρια του, σε οικονομικό επίπεδο, όμως στο Emileon υπήρχε η προτεραιότητα για την ενίσχυση του ρόστερ του Γιάννη Αναστασίου. Για τα άκρα της επίθεσης αποκτήθηκαν οι Λένι Λομπάτο και Φάρλεϊ Ρόσα, ενώ η γραμμή κρούσης ενισχύθηκε και με τους φορ Χουάν Μανουέλ Γκαρσία και Γιουσούφ Μπάντζι.

Από εκεί και πέρα, δεν αναμένεται την τελευταία ημέρα των μεταγραφών να γίνει κάποια επιπλέον κίνηση, καθώς το ρόστερ έχει ήδη «γεμίσει». Από την άλλη, αναμένεται να έχουμε ακόμα μια αποχώρηση, καθώς όπως έγραψαν στη Βολιβία ο Τζέισον Τσούρα οδεύει προς επαναπαττρισμό.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο Μπένι Ενκολόλο παραχωρήθηκε με μεταγραφή στην Beijing Guoan. Στον Παναιτωλικό αγωνίστηκε από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο σε 16 αγώνες, σημειώνοντας 4 γκολ. Τον ευχαριστούμε για όσα πρόσφερε στην ομάδα μας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην καριέρα του».