Η Κρουζ Αζούλ ευχήθηκε στον Χόρχε Σάντσες για το νέο του ξεκίνημα στον ΠΑΟΚ στέλνοντάς του ένα μήνυμα στα ελληνικά.

Ο Χόρχε Σάντσες αποτελεί πλέον με κάθε επισημότητα μέλος του ΠΑΟΚ, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τρεισήμισι ετών, το οποίο θα τον κρατήσει στη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Ιούνιο του 2029.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας και την ανακοίνωσή της, ο Μεξικανός αμυντικός έδειξε από τις πρώτες του δηλώσεις ότι είναι έτοιμος να δουλέψει σκληρά και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ομάδας. Παράλληλα, επέλεξε να φοράει τη φανέλα με τον αριθμό «35», μια καθόλου τυχαία απόφαση, καθώς υποστήριξε ότι θέλει να αγωνίζεται με την ασπρόμαυρη φανέλα μέχρι τα 35 του χρόνια.

Η παλιά του ομάδα, η Κρουζ Αζούλ, με τη σειρά της θέλησε να τον αποχαιρετήσει και να τού ευχηθεί καλή αρχή στο νέο του ξεκίνημα στην Ελλάδα, με ένα μήνυμα γραμμένο στα ελληνικά. Οι Μεξικάνοι είπαν «καλή τύχη» στον 28χρονο μπακ, ο οποίος έπαιζε για εκείνους από το καλοκαίρι του 2024.