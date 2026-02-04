Παναιτωλικός: Οι παλαίμαχοι έκοψαν την πίτα τους με ορίζοντα τα 100α γενέθλια!

Με το μυαλό στα γενέθλια των 100 χρόνων, στις 9 Μαρτίου, οι παλαίμαχοι του Παναιτωλικού έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους και... σήμαναν την επαναδραστηριοποίησή τους!

Ο σύλλογος Παλαιμάχων ποδοσφαιριστών του Παναιτωλικού, σε μια ζεστή βραδιά γεμάτη πειράγματα και αναμνήσεις έκοψε την ετήσια πίτα του και μάλιστα με αφορμή το γενέθλιο έτος των 100, αποφασίστηκε να δραστηριοποιηθεί αποκτώντας ξανά νομική υπόσταση μετά από πολλά χρόνια. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η συμμετοχή στο τοπικό πρωτάθλημα παλαιμάχων, το ταξίδι εκτός Αγρινίου για αγώνα προς τιμήν παλιού παίκτη του Παναιτωλικού, ενώ είναι προφανές πως θα υπάρξει ενεργή παρουσία σε δράσεις και εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια. Την εκδήλωσε τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της ΠΑΕ, Γεράσιμος Μπελεβώνης και μέλη του Δ.Σ. Όσο αφορά τα φλουριά, το ένα βρήκε η τεράστια δόξα της ομάδας, ο Γιάννης Μακρής, ενώ το δεύτερο ακόμη... αναζητείται!



