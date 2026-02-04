ΚΕΔ: Ο Λανουά είπε στους διαιτητές ότι θέλει να μείνει και του χρόνου

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ / ΕΠΟ, Στεφάν Λανουά, μετέφερε προς τους διαιτητές της πρώτης κατηγορίας ότι θέλει να συνεχίσει στην θέση του.

Η ενημέρωση του Στεφάν Λανουά προς τους ρέφερι της πρώτης κατηγορίας ήταν σε δύο επίπεδα. Στο ένα τους μετέφερε ότι ήταν ευχαριστημένος από την παρουσία των διαιτητών στα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Επίσης ότι ήταν καθαρά προσωπική του απόφαση να λάβουν τέλος και το εβδομαδιαίο video report αλλά και οι διαδικτυακές συζητήσεις με τους διαιτητές. Πλέον θα μιλά σε ατομικό επίπεδο με τους ρέφερι. Άρα με τον καθένα ξεχωριστά. Επιπλέον επιβεβαίωσε αυτό που ήταν γνωστό εδώ και καιρό: ότι θέλει να μείνει και του χρόνου στην θέση του αρχιδιαιτητή, ότι έχει την στήριξη της ΕΠΟ και του προέδρου της, Μάκη Γκαγκάτση, αλλά και πώς το εάν θα μείνει ή όχι στο πόστο αυτό δεν εξαρτάται από εκείνον.

@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
     

