Υπογράφοντας συμβόλαιο για τον επόμενο ενάμιση χρόνο ο Αμπντέ Ραϊχανί έγινε και επίσημα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.

Μετά τη Σεβίλλη και ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμπντέ Ραϊχανί, με το Μαροκινό επιθετικό να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και να ενσωματώνεται με τη δεύτερη ομάδα του «Δικεφάλου».

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου Μαροκινού (με ισπανικό διαβατήριο) επιθετικού Αμπντέ Ραϊχανί. Έρχεται ως ελεύθερος από την Β’ ομάδα της Σεβίλλης και υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως τον Ιούνιο του 2027. Θα ενσωματωθεί άμεσα στον ΠΑΟΚ Β.

Ραϊχανί μεγάλωσε στην ακαδημία της Ατλέτικο Μαδρίτης, με την οποία κατέγραψε 29 συμμετοχές και έξι γκολ στην Primera Federation Β’. Συνέχισε τη σεζόν 2025-26 στην Sevilla Atletico. Eίναι δε, διεθνής με την Κ23 του Μαρόκου.

Καλώς ήρθες, Αμπντέ!».