ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμπντέ Ραϊχανί από τη Σεβίλλη
Μετά τη Σεβίλλη και ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμπντέ Ραϊχανί, με το Μαροκινό επιθετικό να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και να ενσωματώνεται με τη δεύτερη ομάδα του «Δικεφάλου».
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου Μαροκινού (με ισπανικό διαβατήριο) επιθετικού Αμπντέ Ραϊχανί. Έρχεται ως ελεύθερος από την Β’ ομάδα της Σεβίλλης και υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως τον Ιούνιο του 2027. Θα ενσωματωθεί άμεσα στον ΠΑΟΚ Β.
Ραϊχανί μεγάλωσε στην ακαδημία της Ατλέτικο Μαδρίτης, με την οποία κατέγραψε 29 συμμετοχές και έξι γκολ στην Primera Federation Β’. Συνέχισε τη σεζόν 2025-26 στην Sevilla Atletico. Eίναι δε, διεθνής με την Κ23 του Μαρόκου.
Καλώς ήρθες, Αμπντέ!».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.