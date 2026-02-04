Η ατάκα του Μάριου Ηλιόπουλου στην κοπή της πίτας στη λέσχη φίλων της ΑΕΚ στη Μυτιλήνη.

Σε ιδιαίτερα θερμό και ενθουσιώδες κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του προέδρου της ΑΕΚ Μάριου Ηλιόπουλου στη Μυτιλήνη. Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης βρέθηκε στα γραφεία της Λέσχης Φίλων ΑΕΚ Μυτιλήνης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.

Φίλοι της ΑΕΚ επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στον πρόεδρο, με χειροκροτήματα και συνθήματα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική παρουσία και τη ζωντανή σχέση της ομάδας με τους φιλάθλους της στο νησί. Στο πλευρό του Μάριου Ηλιόπουλου βρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος τον συνόδευσε από την άφιξή του στο αεροδρόμιο έως τα γραφεία της Λέσχης.

Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΑΕΚ αναφέρθηκε στο όραμά του για το ελληνικό ποδόσφαιρο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαναφοράς του ευ αγωνίζεσθαι, με τις οικογένειες να επιστρέφουν στα γήπεδα και τη βία να απομακρύνεται οριστικά από τον αθλητισμό. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή το 2026 να μπει τέλος σε αθέμιτες και υπόγειες πρακτικές, αφήνοντας αιχμές με φόντο το πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η ατάκα του ήταν ενδεικτική, όπως αναφέρεται στο aeolos TV: «Το 2026 εύχομαι καθόλου βία στα γήπεδα και ύπουλες διαδικασίες κάτω από το τραπέζι. Θέλουμε να επιστρέψουν οι οικογένειες…Έξω η βία από τα γήπεδα».

Οι φίλοι της ΑΕΚ στη Μυτιλήνη θα δώσουν το παρών το απόγευμα στην επίσημη κοπή της βασιλόπιτας. Αν και αρχικά ήταν προγραμματισμένη η παρουσία του προέδρου, ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν θα καταφέρει τελικά να παραστεί, καθώς έκτακτες υποχρεώσεις τον υποχρεώνουν σε άμεση επιστροφή στην Αθήνα.



