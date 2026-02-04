Όπως προκύπτει από τις τελευταίες εξελίξεις, ο τρίτος τραυματίας φίλος του ΠΑΟΚ που βρισκόταν στη Ρουμανία, επιστρέφει στην Ελλάδα.

Πολύ ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται από τη Ρουμανία, και αφορούν τον τρίτο τραυματία φίλαθλο του ΠΑΟΚ, που παραμένει διασωληνωμένος στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, μετά το τραγικό δυστύχημα της Τρίτης (27/1), που στέρησε τη ζωή στους 7 συνεπιβάτες του.

Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρθηκε από δημοσιογράφο σε πρωινή εκπομπή το ιατρικό επιτελείο του νοσοκομείου της Ρουμανίας, έδωσε το πράσινο φως για να γίνει σήμερα η αεροδιακομιδή του νεαρού προς τη Θεσσαλονίκη.

Για να μπορέσει όμως να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει πρώτα να διασφαλιστεί πως ο φίλος του δικεφάλου θα μπορέσει να παραμείνει διασωληνωμένος καθ'όλη την διάρκεια του ταξιδιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ.

Θυμίζουμε ότι το χειρουργείο στην περίπτωση του φιλαθλού αυτού κρίθηκε απαραίτητο, λόγω οιδήματος που απέκτησε στον αυχένα του και με σκοπό να αποφευχθούν πιθανές επιπλοκές, με την όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται επιτυχώς και τον ίδιο πλέον να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.