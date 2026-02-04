Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μετακίνηση του Φεντόρ Τσάλοφ στην Καϊσερίσπορ, με τον ΠΑΟΚ να παραχωρεί τον Ρώσο φορ ως δανεικό μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Η Καϊσερίσπορ έφτασε σε συμφωνία για τον επιθετικό που αναζητούσε εδώ και καιρό. Η ομάδα της Καισάρειας τα βρήκε σε όλα με τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Ρώσου φορ Φεντόρ Τσάλοφ, με τη μορφή δανεισμού.

Ο έμπειρος επιθετικός έχει ήδη ξεκινήσει το ταξίδι του προς την Τουρκία, προκειμένου να ολοκληρώσει εντός της ημέρας τη μετακίνησή του στην Καϊσερίσπορ. Την υπόθεση χειρίστηκε προσωπικά ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Μουχάμεντ Τουρκμέν, ενώ πλέον έχουν γίνει γνωστές και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Η υπόθεση του Τσάλοφ είχε απασχολήσει την Καϊσερίσπορ και στο ξεκίνημα της σεζόν, όταν είχε υπάρξει προφορική συμφωνία, η οποία ωστόσο δεν προχώρησε, καθώς –σύμφωνα με το ρεπορτάζ– η σύζυγος του ποδοσφαιριστή δεν επιθυμούσε τη μετακόμιση στην Τουρκία. Αυτή τη φορά, όμως, το deal οδεύει προς ολοκλήρωση και αναμένεται να «κλείσει» οριστικά κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

Ο Φεντόρ Τσάλοφ αναμένεται να φτάσει στην Καισάρεια το πρωί, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει. Όπως αναφέρεται και στον τουρκικό Τύπο, η μετακίνησή του θα γίνει με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η Καϊσερίσπορ θα καταβάλει ένα σημαντικό ποσό στον ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτεται το ύψος του, ενώ δεν υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο δανεισμού του.