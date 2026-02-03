Όλο το μεταγραφικό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και οι περιπτώσεις που εξετάζονται για χαφ και επίθεση από τον Νίκο Αθανασίου.

Ακόμα τρεις ημέρες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφική αγοράς του Ιανουαρίου και ο Παναθηναϊκός παραμένει ενεργός για ακόμα δυο προσθήκες. Στο πλαίσιο των Galacticos by Interwetten της Τρίτης (3/2) ο Νίκος Αθανασίου μίλησε για τους παίκτες που «κοιτάζουν» στις τάξεις του Τριφυλλιού.

Οι Πράσινοι αναζητούν ποδοσφαιριστή που θα μπορεί να παίξει στο «6-8», αλλά και επιθετικό. Μια περίπτωση που έχει προταθεί στον Παναθηναϊκός είναι ο υψηλόσωμος (1,92μ.) χαφ της Λεβάντε, Κέρβιν Αριάγκα, με καταγωγή από την Ονδούρα. O 29χρονος βρίσκεται στη short-list τεσσάρων παικτών που εξετάζουν στο Τριφύλλι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή.

Όσον αφορά το θέμα του φορ, ο Νίκος Αθανασίου τόνισε πως ο Κάρολ Σφιντέρσκι μέχρι στιγμής δεν είναι αρκετά ενεργός για να φέρει πρόταση, η οποία θα... απλοποιούσε το θέμα της προσθήκης στο «9». Στη λίστα των 2-3 παικτών που έχουν ξεχωρίσει οι Πράσινοι είναι ο Βραζιλιάνος Μπρούνο Ντουάρτε του Ερυθρού Αστέρα.

Τέλος, αναφορικά με το ενδεχόμενο της απόκτησης επιτελικού χαφ τόνισε πως οι πιθανότητες μοιάζουν ελάχιστες τη δεδομένη χρονική στιγμή.