ΠΑΟΚ: Πολύ κοντά στο deal με Σάντσες σύμφωνα με τους Μεξικανούς
Ο ΠΑΟΚ φουλάρει για να ολοκληρώσει τη μεταγραφική του ενίσχυση με τον Χόρχε Σάντσες να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και στον Δικέφαλο να τρέχουν για να κλείσουν την απόκτησή του.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν με νέο δημοσίευμα οι Μεξικανοί, ο σύλλογος βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη του deal για την απόκτηση του 29χρονου αμυντικού με την τελική πρόταση να φτάνει τα 2,5 εκατ. ευρώ.
Ίσως και μέσα στη μέρα να έχουμε οριστικές εξελίξεις καθώς ο ΠΑΟΚ τρέχει να προλάβει το deadline της ευρωπαϊκής λίστας για το Europa League.
