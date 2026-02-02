Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, o οποίος υπέγραψε εξάμηνο συμβόλαιο, με οψιόν για ακόμα ένα χρόνο.

Παίκτης του Παναιτωλικού είναι με κάθε επισημότητα ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Ο Αργεντινός φορ έμεινε ελεύθερος από τη Νιούελ Όλντ Μπόις και «μετακόμισε» στο Αγρίνιο, καθώς υπέγραψε εξάμηνο συμβόλαιο, με οψιόν ανανέωσης για ακόμα ένα έτος.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία (Juan Manuel García) υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας εξάμηνης διάρκειας με δικαίωμα επέκτασης για ένα ακόμα χρόνο. Γεννήθηκε στις 14.11.1992 στην Αργεντινή και αγωνίστηκε με τη Banfield, τη San Martín, τη Brown, τη Ferro, την Arsenal Sarandí, την Unión Santa, τη Newell’s και την Huracán. Το καλοκαίρι του 2023 ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του Βόλου (30 συμμετοχές, 11 γκολ) και ένα χρόνο μετά επέστρεψε στην Αργεντινή και στη Newell’s, απ’ την οποία έμεινε ελεύθερος τον Ιανουάριο. Θα φορά τη φανέλα με το Νο 31.

Juan, καλώς ήρθες στην ομάδα μας!».