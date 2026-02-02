Οι πρώτες δηλώσεις του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της ΑΕΚ, Χακίμ Σαχαμπό κατά την παρουσίασή του από την Ένωση.

Ο Χακίμ Σαχαμπό ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του από τη Σταντάρ Λιέγης στην ΑΕΚ, υπογράφοντας στην Ένωση μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο 20χρονος μέσος από τη Ρουάντα επισκέφτηκε την Allwyn Arena και πήρε μια πρώτη γεύση από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μιλώντας στο AEK TV, ο Σαχαμπό τόνισε πως έχει υψηλούς στόχους και ότι επιθυμεί να παίξει στο Champiosn League με τους κιτρινόμαυρους.

«Τα συναισθήματά μου είναι απίστευτα. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Θεό. Ξεκινάμε λοιπόν! Στόχος μου είναι να κερδίσω τα πάντα. Να κερδίσουμε κάθε αγώνα, να κερδίσουμε τίτλους και να παίξουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ», σχολίασε αρχικά και πρόσθεσε:

«Ελπίζω να δω πολύ σύντομα από κοντά τους οπαδούς μας. Τους είδα ήδη σε βίντεο και ελπίζω να τους δω ζωντανά και στο γήπεδο. Πάμε ΑΕΚ!».

Ο Σαχαμπό πήρε το νούμερο 80 στη φανέλα και τίθεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, αποτελώντας την τρίτη μεταγραφική προσθήκη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο μετά τους Μάρτιν Γκεοργκίεφ και Μπάρναμπας Βάργκα.