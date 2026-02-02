Ο Παναθηναϊκός άντλησε ενέργεια και θετικότητα από τους Αντίνο και Κοντούρη

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες κόντρα στην Κηφισιά χρησιμοποιώντας ως καύσιμο την ενέργεια και τη θετικότητα που έβγαλαν οι... νέοι Κοντούρης και Αντίνο.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του απέναντι στην Κηφισιά αφού χωρίς να θέλξει με την απόδοσή του, επικράτησε με 3-0 και επέστρεψε στις νίκες την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague..

Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν πρόβλημα στο ξεκίνημα του αγώνα από το πρέσινγκ της Κηφισιάς και την ικανότητα που είχε να βγάζει άμεσες επιθέσεις.

Τα νέα πρόσωπα που έβαλε όμως αυτή τη φορά ο Ράφα Μπενίτεθ έφεραν φρεσκάδα κι έδωσαν λύσεις με τους Κοντούρη και Αντίνο, που έκαναν το ντεμπούτο τους, να ανταποκρίνονται καλά, με τον δεύτερο μάλιστα να δίνει και την πρώτη του ασίστ για το πρώτο γκολ των «πρασίνων», που φυσικά οφείλεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην ωραία ατομική ενέργεια και το τελείωμα του Τεττέη.

Κοντούρης και Αντίνο συστήθηκαν στο κοινό της Λεωφόρο

Ο Ράφα Μπενίτεθ προέβη και κόντρα στην Κηφισιά στο αναγκαίο ροτέισον προκειμένου να διατηρήσει κάποια βασικά στελέχη του φρέσκα ενόψει του πολύ σημαντικού αγώνα με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, που έρχεται την Τετάρτη (04/02).

Ο Μαδριλένος τεχνικός πέραν από τους Γεντβάι και Παντελίδη, έδωσε την ευκαιρία στους Αντίνο και Κοντούρη να κάνουν το ντεμπούτο τους με την πράσινη φανέλα για να αρχίσουν σιγά σιγά κι εκείνοι να αποτελούν μέρος της ομάδας.

Ο νεαρός Έλληνας μέσος είχε λίγο δυσκολότερο έργο, αφού αγωνίστηκε σε μία μεσαία γραμμή από την οποία έλειπαν τα δύο βασικά στελέχη της, δηλαδή ο τραυματίας Τσιριβέγια και ο Μπακασέτας, που έμεινε εκτός για να ξεκουραστεί.

Ο Κοντούρης ξεκίνησε στη θέση του αμυντικού χαφ έχοντας μπροστά του τους Σιώπη και Ρενάτο Σάντσες σ' αυτό το 4-3-3 με το οποίο παρατάχθηκε ο Παναθηναϊκός και ήταν εκείνος που ουσιαστικά γυρνούσε περισσότερο για να πάρει την μπάλα και να βοηθήσει στο build-up.

Έβγαλε αρκετή φρεσκάδα στον χώρο του κέντρου, πήγε σε αρκετές μονομαχίες, βοηθούσε στο πρέσινγκ με το επιθετικό του μαρκάρισμα ενώ επιχείρησε και κάποιες ωραία μακρινές μπαλιές και αλλαγές παιχνιδιού.

Μάλιστα, υπήρξε μια φάση που πάτησε και περιοχή, μετά από μια ωραία συνεργασία με τον Ζαρουρί, όταν του έβγαλε την κάθετη πάσα και κινήθηκε ωραία μέσα στο κουτί, ο Μαροκινός του την επέστρεψε, αλλά το τελείωμά του μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Ραμίρες.

Κι όλα αυτά σ' ένα ματς που υπήρχε η πίεση και η υποχρέωση για νίκη, όπως σε όλα του Παναθηναϊκού και δεν κύλησε εύκολα.

Ο Αντίνο από την άλλη μπήκε κι έκανε ένα λάθος στην πρώτη του προσπάθεια προσπαθώντας να ντριμπλάρει κι έδειξε πως δεν επηρεάστηκε καθόλου απ' αυτό, δεχόμενος και το χειροκρότημα του κόσμου, που ήθελε να τον μπουστάρει ψυχολογικά.

Συνέχισε να έχει περίσσεια αυτοπεποίθηση. Ζητούσε την μπάλα, προσπαθούσε συνεχώς να κάνει πράγματα με αυτή είτε ντριμπλάροντας είτε πασάροντας. Ήταν εκείνος που πέρασε την μπάλα στον Τεττέη μέσα στην περιοχή για να ακολουθήσει στη συνέχεια η ωραία ατομική ενέργεια του Έλληνα φορ και το 1-0.

Τράβηξε δύο αντιπάλους επάνω του, διάβασε τον χώρο που δημιουργήθηκε και προτίμησε από το να πάει για κάτι εντυπωσιακό, να κάνει κάτι απλό και ουσιώδες.

Ο Αργεντινός εξτρέμ είχε συμμετοχή και στο πρέσινγκ της ομάδας με την ένταση και την επιθετικότητα που τον διακατέχει στον τρόπο που μαρκάρει ενώ η εικόνα του ήταν αρκετά καλή και στο κομμάτι της ανασταλτικής λειτουργίας, αφού γυρνούσε για να δώσει βοήθειες στον Κυριακόπουλο στις περισσότερες φάσεις.

Σίγουρα το δείγμα αυτό δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, αφού δεν βρίσκεται ακόμα πολύ καιρό στην ομάδα για να αναπτύξει χημεία με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, ενώ όσες προπονήσεις κι αν έκανε ο ίδιος για να είναι έτοιμος όταν έρθει εδώ, όταν βρει τον αγωνιστικό ρυθμό του θα είναι σαφώς πιο έτοιμος.