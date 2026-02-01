Οι φίλοι της ΑΕΚ σήκωσαν πανό στην «Allwyn Arena» πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό με στίχους ΛΕΞ, αφιερωμένο στα θύματα της τραγωδίας στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Οι φίλοι της ΑΕΚ απέτισαν φόρο τιμής πριν το ματς με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια στις πέντε εργαζόμενες του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από έκρηξη.

Συγκεκριμένα, στη θύρα 24 της «Allwyn Arena» δεσπόζει πανό που γράφει: «Αυτό είναι για όλους τους γονείς που κάνουνε τα μαγικά τους και καταφέρουν να παρέχουν στα παιδία τους, ας μη δέχονται ποτέ πως για να βγάλουν τα λεφτά τους κινδυνεύουν να πεθάνουν με τα ρούχα της δουλειάς τους».

Πρόκειταια για στίχους από το τραγούδι «Cognnac» από το δίσκο «G.T.K.» του δημοφιλούς Θεσσαλονικιού ράπερ ΛΕΞ. Κάτω από το κεντρικό κομμάτι αναγράφεται η ημερομηνία του τραγικού γεγονότς (26/1) και «Καλό Παράδεισο».

Αξιοσημείωτο, πως τα Τρίκαλα είναι από τις πόλεις της επαρχίας με ιδιαίτερα έντονη... κιτρινόμαυρη παρουσία.